Sáng 15/10, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với ông Jang Chin-Hyuk, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Blooming Sky, về tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án được triển khai tại xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, với tổng diện tích khoảng 308ha. Theo kế hoạch được doanh nghiệp trình bày, tổ hợp sẽ kết hợp khu vực tổ chức lễ hội, câu lạc bộ bãi biển, không gian thương mại, ẩm thực cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao, mua sắm và lưu trú.

Blooming Sky định hướng phát triển các sự kiện văn hóa, lễ hội âm nhạc thành điểm nhấn nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Phối cảnh dự án.

Để triển khai dự án, doanh nghiệp đề nghị tỉnh phối hợp hỗ trợ thu hút sự kiện lớn, quảng bá du lịch, kết nối hạ tầng và tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính, cấp phép tổ chức biểu diễn theo quy định. Công ty cũng nghiên cứu hợp tác với các đối tác quốc tế trong thiết kế và vận hành câu lạc bộ bãi biển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Blooming Sky tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc và giải trí trong năm 2027. Trong đó, doanh nghiệp được đề nghị nghiên cứu tổ chức đại nhạc hội vào tháng 4/2027, gắn với dịp nghỉ lễ lớn của đất nước, để quảng bá dự án và điểm đến Gia Lai.

Vị trí khu vực thực hiện dự án văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, du lịch ven biển Cát Tiến. Ảnh: ĐTM

Khu văn hóa, giải trí ven biển Cát Tiến được chia thành hai khu. Khu 1 gồm các hạng mục thể dục thể thao, cây xanh, sân golf 27 hố và dịch vụ thương mại. Khu 2 được quy hoạch là khu công trình dịch vụ văn hóa hỗn hợp.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến phát triển trung tâm đại nhạc hội quy mô quốc tế, khách sạn từ 3 sao, bến du thuyền và các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch.