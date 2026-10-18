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Bắt tạm giam Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục

| | Doanh nghiệp

Tống đạt Quyết định khởi tố đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng). Ảnh: Thông tin Chính phủ﻿

Tống đạt Quyết định khởi tố đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng). Ảnh: Thông tin Chính phủ﻿

Vụ việc liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi ly hôn của Tôn Bằng và quyền sử dụng một thương hiệu nổi tiếng trên TikTok.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Tôn Bằng là chồng cũ của TikToker Nguyễn Thị Thái Hằng, thường được biết đến với tên gọi Hằng Du Mục.

Theo cơ quan công an, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo là cha ruột của Hằng Du Mục và đã giao nhãn hiệu này cho con gái kinh doanh trên nền tảng TikTok.

Bắt tạm giam Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục- Ảnh 1.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng Hằng Du Mục nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Cơ quan điều tra xác định Tôn Bằng biết rõ quyền sở hữu nhãn hiệu cũng như giới hạn sử dụng, chuyển giao cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ xuất xứ Trung Quốc mang thương hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đối với số hàng này.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP.HCM.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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