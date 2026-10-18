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Một cổ đông của Fideco đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC

| | Doanh nghiệp

Bà Lê Ngân Nhi- một thành viên trong nhóm cổ đông lớn của Fideco, vừa đăng ký mua vào 1,85 triệu cổ phiếu FDC nhằm mục đích đầu tư.

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, MCK: FDC, sàn HoSE) vừa công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, bà Lê Ngân Nhi vừa đăng ký mua vào 1,85 triệu cổ phiếu FDC nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/10/2026 đến ngày 20/11/2026 bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, bà Ngân Nhi sẽ tăng sở hữu từ 1,35 triệu cổ phiếu lên 3,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,49% lên 8,28% vốn.

Được biết, bà Ngân Nhi đang là thành viên trong nhóm cổ đông lớn sở hữu 10,63% vốn của Fideco. Nếu giao dịch nêu trên thành công, nhóm cổ đông này sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 15,42%.

Đáng chú ý, trước đó bà Ngân Nhi cũng đã đăng ký mua vào 1,85 triệu cổ phiếu FDC (4,79%) trong khoảng thời gian từ 4/9/2026 đến 3/10/2026. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, bà Nhi không mua thành công cổ phiếu nào do thị trường diễn biến không thuận lợi.

Một cổ đông của Fideco đăng ký mua 1,85 triệu cổ phiếu FDC- Ảnh 1.

Phối cành dự án Khu dân cư cao cấp Cần Giờ. Ảnh: FDC

Về Fideco, doanh nghiệp được thành lập vào năm 1989 với tên gọi Công ty phát triển thủy hải sản TP.HCM.

Cuối năm 1993, công ty được UBND TP.HCM chấp thuận cho thay đổi tên thành Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM như hiện tại.

Theo giới thiệu, doanh nghiệp này hiện tập trung chủ yếu vào ngành kinh doanh bất động sản trong chiến lược phát triển với 3 loại hình bất động sản gồm: Bất động sản đô thị, bất động sản du lịch và bất động sản thương mại và dịch vụ.

Trong số các dự án của Fideco phải kể đến Khu dân cư cao cấp Cần Giờ (tên thương mại là Luxury Residential Area).

Dự án có quy mô khoảng 29,83 ha, nằm tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.HCM (nay là xã Cần Giờ, TP.HCM); cách Bãi biển Cần Giờ khoảng 1 km, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.000 người.

Theo quy hoạch, sản phẩm dự án gồm 71 căn nhà liền kề thương mại (170-290 m2/căn), 75 căn nhà ở liền kề (130-220 m2/căn), 193 căn biệt thự (370-1.100 m2/căn) và khu nhà tái định cư dành cho người thu nhập thấp.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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