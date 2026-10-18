Giám đốc SN 1988 đưa đặc sản Việt siêu mỏng 0,3 mm ra thế giới, mỗi tháng xuất 9 tấn sang Hàn Quốc, có mặt tại Mỹ, Nhật và châu Âu

Một loại bánh tráng siêu mỏng, có độ dày được giới thiệu khoảng 0,3 mm, không cần nhúng nước trước khi sử dụng đang được Công ty TNHH Tân Nhiên tại Tây Ninh sản xuất và xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế.

Đứng sau công ty này là ông Đặng Khánh Duy, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Trước khi khởi nghiệp với nghề bánh tráng, ông Duy từng làm việc tại nhà máy chế biến bột khoai mì của gia đình từ năm 2012 đến 2018.

Năm 2018, ở tuổi 30, ông cùng vợ bắt đầu khởi nghiệp với nghề bánh tráng tại Tây Ninh. Trong bối cảnh thị trường đã có nhiều cơ sở sản xuất bánh tráng truyền thống, ông Duy lựa chọn nghiên cứu dòng bánh siêu mỏng, có thể sử dụng trực tiếp để cuốn thực phẩm mà không cần làm ướt trước.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, ông Duy cho biết bước ngoặt quan trọng nhất là thời điểm công ty quyết định thay đổi cách làm bánh tráng truyền thống, đầu tư cải tiến máy móc để tạo ra sản phẩm mới.

"Đó không chỉ là sự thay đổi về sản phẩm, mà còn là bước chuyển trong tư duy làm sản xuất, từ cách làm truyền thống sang hướng hiện đại, chuyên nghiệp và có tiêu chuẩn rõ ràng", ông Duy chia sẻ.

Từ những thiết bị sẵn có, công ty cải tiến máy tráng bánh, hệ thống hong sấy đến công đoạn cắt và đóng gói, từng bước tự động hóa dây chuyền.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Tân Nhiên hiện có 3 nhà máy với tổng diện tích hơn 10.000 m², công suất 14–18 tấn bánh tráng mỗi ngày và sử dụng hơn 400 lao động.

Nhà máy Tân Nhiên

Về xuất khẩu, Hàn Quốc là một trong những thị trường đầu tiên của Tân Nhiên. Từ lô hàng ban đầu khoảng 500 kg, công ty từng nâng lượng xuất khẩu sang thị trường này lên khoảng 9 tấn mỗi tháng cho một đối tác. Đến nay, sản phẩm của Tân Nhiên đã có mặt tại 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường châu Âu.

Theo ông Duy, "khó khăn lớn nhất không phải là đưa được sản phẩm ra nước ngoài, mà là làm sao để sản phẩm được thị trường chấp nhận, tin tưởng và lựa chọn lâu dài".



