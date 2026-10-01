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Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 19/10: Haxaco lãi sau thuế 9 tháng gấp 40 lần cùng kỳ, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế gần 400 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 ngày 19/10: Haxaco lãi sau thuế 9 tháng gấp 40 lần cùng kỳ, Nhựa Bình Minh lãi trước thuế gần 400 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 399 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Haxaco báo lãi trước thuế 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 24 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Haxaco (HAX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 24 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 57 tỷ đồng, tăng 255%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 41 tỷ đồng, tăng 3.927%, tương ứng gấp 40 lần cùng kỳ.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 399 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 2%.

DVSC báo lỗ trước thuế khoảng 4 tỷ đồng trong quý 3/2026, tương đương mức lỗ cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 5 tỷ đồng, thu hẹp so với khoản lỗ 10 tỷ đồng cùng kỳ.

KAFI Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 171 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 541 tỷ đồng, tăng 58%.

VDSC (VDS), theo số liệu công ty mẹ, báo lỗ trước thuế 105 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lãi 310 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 318 tỷ đồng.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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