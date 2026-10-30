Cổ phiếu KOS bất ngờ tăng trần sau khi giảm sàn 29 phiên liên tiếp: Hơn 34% lượng cổ phiếu đang lưu hành được giao dịch

Phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy bất ngờ tăng hết biên độ lên mức giá trần 4.060 đồng/cp.Tính đến nay, đã hơn 74 triệu cổ phiếu được giao dịch, dư mua giá trần hơn 4,6 triệu cổ phiếu.

Kosy có gần 216,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số lượng cổ phiếu KOS đã giao dịch trong phiên hôm nay tương ứng với 34% số cổ phiếu đang lưu hành của Kosy.

Đáng chú ý, cổ phiếu KOS tăng trần sau khi đã giảm sàn 29 phiên liên tiếp từ mức giá 27.950 đồng/cp về 3.800 đồng/cp, tương ứng mức giảm hơn 86%.

Trong văn bản giải trình, CTCP Kosy cho biết, giá cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp do các yếu tố thị trường.

Theo đánh giá của Công ty, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của Công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Thành lập năm 2008, Kosy ban đầu tập trung vào xây dựng và bất động sản, trước khi mở rộng sang năng lượng tái tạo.

Năm 2021, KOSY nhận về đơn vị sở hữu hai nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 1 và 2 tại Lai Châu thông qua thương vụ hoán đổi cổ phiếu. Khoản đầu tư này có giá trị còn lại hơn 950 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2026.

Hai nhà máy Nậm Pạc 1 và 2 có tổng công suất 34 MW và vốn đầu tư được Kosy công bố hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tháng 10 năm nay, KOS đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện, doanh nghiệp sở hữu hai nhà máy nói trên, sau khoảng 5 năm đầu tư.

Sau giao dịch, đơn vị thủy điện không còn là công ty con của KOSY; doanh nghiệp cũng chuyển sang mô hình không có công ty con và chỉ công bố báo cáo tài chính riêng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, KOSY ghi nhận 722 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 15,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 9% và 120% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã thực hiện được 39% và 13% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của KOSY đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm, tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với gần 2,78 ngàn tỷ, tăng 8% và chiếm gần 55% tổng tài sản.

Trong đó, chủ yếu nằm ở dạng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. KOSY cho biết các dự án bất động sản chủ lực cơ bản đã hoàn thành và đủ điều kiện bán hàng.

Phía nguồn vốn, nợ phải trả gần 2,73 ngàn tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm; với tổng nợ vay cả ngắn và dài hạn tới gần 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tổng nợ và tương đương 85% vốn chủ. Phần lớn là nợ dài hạn với hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, còn lại nợ ngắn hạn là 878 tỷ đồng.



