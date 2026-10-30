Cơ Điện Lạnh (REE) báo doanh thu cao nhất lịch sử, mảng BĐS đi lùi

CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 3.270 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Dù vậy, giá vốn tăng 35%, lên 2.182 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 16%, đạt 1.088 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 213 tỷ đồng, tăng 109%. Chi phí tài chính tăng 9%, lên 201 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 43% và 48%, lên 48 tỷ đồng và 185 tỷ đồng.

Kết quả, REE báo lãi sau thuế gần 926 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 788 tỷ đồng, tăng 17%.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng cơ điện lạnh nhờ một số dự án được nghiệm thu, hoàn thành trong quý. Mảng này đóng góp thêm 48 tỷ đồng lợi nhuận so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận mảng điện tăng 44 tỷ đồng, một phần nhờ thoái vốn tại CTCP Thủy điện Sử Pán 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu 8.167 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.647 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 12%, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Mảng cơ điện lạnh và thương mại ghi nhận doanh thu 3.208 tỷ đồng, tăng 41%, lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng 86%. Riêng REE M&E đã ký mới các hợp đồng có tổng giá trị 9.069 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trong khi đó, mảng bất động sản ghi nhận doanh thu 961 tỷ đồng, giảm 7%, lợi nhuận giảm 13%, còn 404 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu hoạt động phát triển bất động sản giảm gần 100%, từ 175 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng do chưa ghi nhận thêm doanh thu bán hàng tại dự án The Light Square và không còn các khoản thu nhập như cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản REE đạt 44.398 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 100%, từ 2.433 tỷ đồng lên 4.857 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các dự án năng lượng, trong đó có điện gió Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 và Phú Cường 1A, 1B. Hàng tồn kho cũng tăng 37%, lên 2.090 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt 18.019 tỷ đồng, tăng 18%, trong đó dư nợ vay khoảng 11.465 tỷ đồng, tăng 6%.



