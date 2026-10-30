Lãnh đạo Điện Máy Xanh nói gì về khoản đầu tư vào trái phiếu bất động sản?

Tuy giá trị đầu tư và tỷ trọng trong danh mục không lớn song cổ đông muốn biết mục tiêu đầu tư gì? Và DMX có kỷ luật đầu tư ra sao đối với các trái phiếu dạng này, bởi rủi ro sẽ cao hơn so với tiền gửi hoặc trái phiếu ngân hàng?

Trả lời câu hỏi trên của cổ đông, ông Vũ Đăng Linh, Thành viên HĐQT Điện Máy Xanh cho biết, là một doanh nghiệp bán lẻ nên DMX có dòng tiền luân chuyển ổn định và đều. Để tận dụng tối ưu hiệu quả hoạt động của dòng tiền đó, doanh nghiệp thực hiện đầu tư tài chính.

Trong đầu tư tài chính, DMX phần lớn đầu tư vào tiền gửi ngân hàng cũng như chứng chỉ tiền gửi ngân hàng. Một phần nữa, để tối ưu, doanh nghiệp cũng đầu tư vào trái phiếu.

Tuy nhiên, ông Linh cho hay, doanh nghiệp rất ít đầu tư vào trái phiếu sơ cấp hoặc chỉ đầu tư sơ cấp ở những doanh nghiệp mà DMX đánh giá là "hầu như không có vấn đề gì".

Còn lại, DMX chọn repo trái phiếu ( một giao dịch tài chính trong đó một bên bán trái phiếu cho bên kia và đồng thời cam kết sẽ mua lại số trái phiếu đó sau một khoảng thời gian xác định, với một mức giá đã định trước ) và mua với thời hạn ngắn, 6 hoặc 12 tháng.

“Ngay tại thời điểm mua trái phiếu, chúng tôi đã ký hợp đồng bán lại trái phiếu đó rồi. Do đó, Điện Máy Xanh đánh giá việc đầu tư trái phiếu là hoàn toàn yên tâm. Ngay cả đối với trái phiếu bất động sản hay của các công ty đa ngành, thì những trái phiếu đó đều đã có hợp đồng bán lại ngay tại thời điểm đầu tư”, ông Linh khẳng định.



Kết thúc 9 tháng của năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận tổng doanh thu đạt 99.460 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp từ các cửa hàng hiện hữu chiếm 30%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 81% kế hoạch năm (đặt ra ở mức 122.500 tỷ đồng).

Lợi nhuận quý III đạt 2.825 tỷ đồng, tăng vọt 105% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt hơn 7.700 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ), với biên lợi nhuận lũy kế đạt 7,7%.

Với kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 đề ra là 7.350 tỷ đồng, tính đến hết quý III, Điện Máy Xanh thực tế đã hoàn thành tới 105% mục tiêu cả năm.

Dự kiến khép lại toàn bộ năm 2026, doanh nghiệp hướng tới doanh thu thuần đạt khoảng 140.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt mốc 10.500 tỷ đồng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc DMX cho biết, trong năm 2027, dự kiến doanh thu tăng trưởng khoảng 15% (tiệm cận 160.000 tỷ đồng), lợi nhuận vượt mốc 12.000 tỷ đồng (tăng trưởng 20%).

Xa hơn nữa, đến năm 2030, doanh thu thuần dự kiến của DMX đạt 212.700 tỷ đồng (hơn 8,2 tỷ USD), trong khi lợi nhuận chạm mức 18.300 tỷ đồng.

Như vậy, theo ông Hiểu Em, tính chung chu kỳ 5 năm tới, Điện Máy Xanh kỳ vọng sẽ nhân đôi quy mô doanh thu với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 15%/năm (vượt mức cam kết IPO là 11%).

Đặc biệt, về mặt lợi nhuận, doanh nghiệp kỳ vọng gia tăng gần gấp 3 lần so với năm 2025, với tăng trưởng trung bình mỗi năm khoảng 25% – vượt mức cam kết ban đầu khi IPO (16%).