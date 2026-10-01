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Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 30/10: Loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố, TCH báo lãi tăng 1.233%, PV OIL lãi hơn 900 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 30/10: Loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố, TCH báo lãi tăng 1.233%, PV OIL lãi hơn 900 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ

PV OIL ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 902 tỷ đồng, còn Vinpearl báo lãi 766 tỷ đồng. VIB và Vincom Retail cùng ghi nhận lợi nhuận trên nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

PV OIL ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 902 tỷ đồng, còn Vinpearl báo lãi 766 tỷ đồng. VIB và Vincom Retail cùng ghi nhận lợi nhuận trên nghìn tỷ đồng.

VIB báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 2.406 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 7.592 tỷ đồng, tăng 8%.

Vincom Retail (VRE) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 5.895 tỷ đồng, tăng 24%.

Gelex Electric (GEE) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 1.013 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 2.718 tỷ đồng, giảm 23%.

PV OIL (OIL) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 902 tỷ đồng, tăng 438% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 240%.

Vinpearl (VPL) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 766 tỷ đồng, tăng 427% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.285 tỷ đồng, tăng 525%.

TCH ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 751 tỷ đồng, tăng 1.233% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.129 tỷ đồng, tăng 651%.

FPT Retail (FRT) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 686 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3/2026 sắp xếp theo ngành:

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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