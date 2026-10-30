Samsung mở rộng hoạt động bán dẫn tại Thái Nguyên: Sản xuất bảng mạch điện tử cho máy chủ AI và trung tâm dữ liệu

Samsung Electro-Mechanic Việt Nam (SEMV), công ty con của Samsung Electro-Mechanic thuộc chaebol Samsung, vừa công bố thay đổi nghành nghề kinh doanh tại Việt Nam.

Phần mô tả cũ ghi sản phẩm bảng mạch Ultra Large Flip Chip Ball Grid Array (UL FCBGA) sản xuất tại Việt Nam sẽ phục vụ robot và xe ô tô tự lái và các thiết bị điện tử công nghệ cao thông minh khác.

Theo cập nhật từ công﻿ bố của SEMV, doanh nghiệp sẽ sản xuất UL FCBGA để phục vụ máy chủ AI, trung tâm dữ liệu lớn, robot và xe ô tô tự lái, và các thiết bị điện tử công nghệ cao thông minh khác.

Các ngành còn lại gồm cho thuê máy móc thiết bị, bán buôn thiết bị điện tử viễn thông, bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và kinh doanh bất động sản không thay đổi. Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Park Jong Bae, Tổng giám đốc.

Samsung từ năm 2022 đã thử nghiệm sản xuất chất nền tại Thái Nguyên. Việc mở rộng cơ sở sản xuất hiện nay cho thấy kết quả thử nghiệm đã đáp ứng kỳ vọng, tạo điều kiện để công ty tiến tới sản xuất hàng loạt.

Động thái này là bước đi mới nhất của Samsung nhằm nâng cấp hoạt động tại Việt Nam. Kể từ khi gia nhập thị trường với một nhà máy điện thoại di động vào năm 2008, tập đoàn đã mở rộng sang điện thoại thông minh, màn hình và linh kiện điện tử. Việc sản xuất chất nền FC-BGA đánh dấu bước chuyển lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị chip, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Samsung.

Trong chiến lược FC-BGA triển khai trên hai mặt trận của Samsung, cơ sở tại Sejong, phía nam Seoul, sẽ đảm nhiệm hoạt động sản xuất có giá trị cao và độ phức tạp lớn. Thái Nguyên sẽ cung cấp nguồn hàng ổn định để đáp ứng sản lượng toàn cầu và nâng cao hiệu quả, công ty cho biết.