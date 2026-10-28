“Đại gia” Việt bán iPhone đang cho công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vay 100 tỷ đồng

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với doanh thu thuần đạt 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán tăng gần 50% lên 10.101 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 922 tỷ đồng, tăng 42%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 8,8% cùng kỳ xuống còn 8,4%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 62% lên gần 127 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 70 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 491 tỷ đồng và 65 tỷ đồng, tăng tương ứng 20% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, Digiworld báo lãi trước thuế gần 352 tỷ đồng, tăng 82%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 278 tỷ đồng, tăng 65% so với quý 3/2025. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 276 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 26.796 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 996 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, cũng tăng gấp đôi so với mức 393 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Với kết quả này, Digiworld đã hoàn thành khoảng 85% kế hoạch doanh thu và vượt gần 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026, lần lượt là 31.500 tỷ đồng và 660 tỷ đồng.

C ho doanh nghiệp hệ sinh thái Vingro up vay hàng trăm tỷ, đ ầu tư chứng khoán thua lỗ

Digiworld là một trong những doanh nghiệp phân phối sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) lớn tại Việt Nam, với các ngành hàng chủ lực gồm máy tính, thiết bị văn phòng và điện thoại di động, trong đó có iPhone của Apple.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, hoạt động đầu tư chứng khoán của Digiworld lại là điểm trừ. Trong 9 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận gần 28,8 tỷ đồng lãi từ thanh lý chứng khoán kinh doanh. Tuy nhiên, khoản lỗ từ hoạt động này lên tới gần 37 tỷ đồng. Như vậy, riêng các giao dịch chứng khoán đã tất toán mang lại khoản lỗ ròng gần8 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận gần 34 tỷ đồng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư cổ phiếu chưa mang lại kết quả khả quan, Digiworld đã mạnh tay thu hẹp quy mô danh mục. Tại thời điểm đầu năm 2026, danh mục chứng khoán kinh doanh của công ty có giá gốc hơn 772 tỷ đồng, bao gồm gần 227,2 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát và hơn 545 tỷ đồng ở các cổ phiếu khác.

Đến ngày 30/9/2026, giá gốc danh mục đã giảm xuống chỉ còn gần 200 tỷ đồng, tương đương mức thu hẹp hơn 74% so với đầu năm. KBC của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc là cổ phiếu duy nhất còn xuất hiện trong danh mục chứng khoán kinh doanh của Digiworld tại cuối quý 3.

Tuy nhiên, khoản đầu tư KBC cũng đang trong tình trạng thua lỗ. Dù có giá gốc gần 200 tỷ đồng, giá trị hợp lý của lượng cổ phiếu này tại ngày 30/9 chỉ còn khoảng 166 tỷ đồng, tạm lỗ gần 33,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 17% giá vốn đầu tư vào KBC.

Ngoài ra, tại ngày 30/9/2026, Digiworld nắm giữ hơn 695,8 tỷ đồng các khoản đầu tư vào trái phiếu ngân hàng và doanh nghiệp, được ghi nhận trong khoản mục tương đương tiền.

Trong đó, đáng chú ý có khoản đầu tư trị giá hơn 100,4 tỷ đồng vào trái phiếu của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ với lãi suất 10,5%/năm, ngày đáo hạn là 6/11/2026.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là công ty con của Tập đoàn Vingroup, đồng thời là chủ đầu tư dự án khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM. Đây là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo Digiworld, các khoản đầu tư trái phiếu nói trên được các công ty chứng khoán cam kết mua lại trong thời gian dưới 3 tháng, với mức lãi suất dao động từ 9% đến 12%/năm.

Ngoài doanh nghiệp Cần Giờ, danh mục này còn bao gồm hơn 373 tỷ đồng trái phiếu của CTCP In và Bao bì Goldsun, hơn 120 tỷ đồng của Công ty TNHH Lạc Việt Quy Nhơn và gần 102 tỷ đồng của CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA.