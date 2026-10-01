Nỗi buồn cổ phiếu công nghệ trên sàn chứng khoán Việt Nam

Công nghệ - nhóm cổ phiếu từng rất thăng hoa năm 2024 giờ đây đang miệt mài dò đáy dài hạn mang đến nỗi buồn cho cổ đông. Các đại diện nổi bật nhất trong nhóm là cổ phiếu FPT – Tập đoàn FPT, CMG – CMC Corp và VNZ – VNG đều đã chia đôi, chia ba từ đỉnh lịch sử.

FPT là cái tên đáng chú ý nhất khi từng là tập đoàn tư nhân lớn nhất sàn chứng khoán khi bước vào đầu năm 2025 nhưng giờ vốn hóa chỉ còn một nửa, khoảng 105.000 tỷ đồng. Con số này thậm chí còn không đủ đưa FPT lọt vào top 10. Đây là mức vốn hóa thấp nhất của tập đoàn công nghệ này trong hơn 3 năm, kể từ tháng 8/2023.

CMG cũng đã chia 3 thị giá từ đỉnh hồi giữa năm 2024 và đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất 5 năm, kể từ tháng 9/2021. Giá trị vốn hóa của CMC giờ còn chưa đến 4.500 tỷ đồng. Trong khi đó, VNZ dù đã hồi phục từ đáy nhưng vẫn chỉ bằng một nửa so với đỉnh hồi mới lên sàn năm 2023. Từ “kỳ lân” tỷ USD, vốn hóa VNG hiện chỉ còn khoảng 16.000 tỷ đồng.

Với một xu hướng giảm kéo dài tính bằng năm, áp lực chốt lời chắc chắn không phải là lý giải đủ thuyết phục. Rất khó để đưa ra lý do chính xác khiến các cổ phiếu công nghệ trên sàn chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh như vậy. Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của AI có thể là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền quay lưng với nhóm cổ phiếu này, đặc biệt là khối ngoại.

Từ giữa năm 2024, khi nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn hừng hực khí thế trên đường tìm đến đỉnh lịch sử, khối ngoại đã bắt đầu có rút dần khỏi FPT. Đây không phải hiện tượng mà là xu hướng kéo dài và đang tiếp tục mở rộng. Từ đầu năm 2026, FPT là cái tên bị bán ròng mạnh thứ 2 toàn sàn với giá trị hơn 16.000 tỷ đồng. Điều này chưa từng xảy ra trước đây đối với cổ phiếu từng được khối ngoại đặc biệt săn đón.

Sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu công nghệ trên sàn chứng khoán Việt Nam nói chung đã giảm đáng kể khi các mô hình AI giá rẻ xuất hiện. Mối lo ngại từ việc AI ngày càng hoàn thiện ảnh hưởng đến nhu cầu Outsourcing - mảng thế mạnh của FPT tạo nên làn sóng đánh giá lại từ phía nhà đầu tư nước ngoài.

Thực tế, không chỉ tại Việt Nam, cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn trên thế giới trong lĩnh vực Outsourcing như Tata Consultancy, Infosys, Wipro… cũng đều lao dốc mạnh. Các mô hình AI có khả năng khả năng tự động viết mã (coding) và thực hiện các dự án lập trình như Claude của Anthropic đang đặt ra một bài toán nan giải với các doanh nghiệp Outsourcing.

Lo ngại của nhà đầu tư là có cơ sở nhưng cũng cần lưu ý rằng rất khó để đánh giá chính xác ảnh hưởng của những mô hình AI mới đối với các tập đoàn công nghệ của Việt Nam. Tại FPT, ban lãnh đạo tập đoàn không ít lần khẳng định AI là yếu tố định hình lại thay vì thay thế các dịch vụ công nghệ thông tin.

Trong nguy có cơ. Rủi ro hiện hữu nhưng vẫn có những cơ hội được tạo ra cho nhóm công nghệ từ sự bùng nổ của AI. Theo một báo cáo gần đây của TCBS Research, AI có thể mở ra nguồn tăng trưởng mới cho tập đoàn thông qua các dịch vụ chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và hạ tầng AI, dù hiệu quả dài hạn vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy FPT đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược AI-First, từng bước chuyển dịch từ cung cấp dịch vụ CNTT truyền thống sang tư vấn, phát triển và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI toàn diện cho khách hàng. Tập đoàn đang nghiên cứu nhiều giải pháp cho các đối tác trong lĩnh vực y tế, ngân hàng, dịch vụ công, ô tô, dầu khí…

Đáng chú ý, quy mô nhân sự của FPT tiếp tục tăng. Theo số liệu FPT công bố, đến ngày 30/9/2026, tổng số nhân sự trên toàn hệ sinh thái, bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết, đạt gần 90.000 người, tăng thêm 3.682 người so với cuối năm 2025. Số lượng nhân sự tăng tập trung chủ yếu cho hoạt động của khối Công nghệ, các dự án công nghệ mới và thúc đẩy kinh doanh.

Diễn biến tại FPT cùng chiều với tín hiệu khởi sắc trở lại trên thị trường lao động công nghệ tại Ấn Độ sau giai đoạn trầm lắng. Theo dữ liệu của Xpheno, tháng 10/2026, số vị trí công nghệ đang tuyển dụng tại Ấn Độ đạt khoảng 123.000, cao nhất trong 18 tháng và tăng 17% so với cùng kỳ.