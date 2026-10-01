Hai vợ chồng người Việt vừa có thêm 500 triệu USD chỉ sau một ngày

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 27/10, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 37,3 tỷ USD, tăng thêm 438 triệu USD chỉ sau một ngày. Với khối tài sản này, ông Vượng hiện đứng thứ 58 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Cùng ngày, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng tăng thêm khoảng 55 triệu USD, lên mức 4,2 tỷ USD. Bà hiện đứng thứ 1.001 trong bảng xếp hạng của Forbes. Như vậy, tổng cộng khối tài sản của hai vợ chồng tỷ phú giàu nhất Việt Nam tăng khoảng 500 triệu USD (~13.000 tỷ) chỉ trong một ngày.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) tiếp tục tăng trong phiên 27/10. VIC đóng cửa quanh 240.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,4% so với phiên trước. Cổ phiếu này cũng là một trong những mã nâng đỡ VN-Index trong phiên thị trường chịu áp lực bán.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương đều đang trực tiếp sở hữu lượng lớn cổ phần tại Vingroup. Theo báo cáo thường niên của tập đoàn, sau các thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành, ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu hơn 703,8 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 9,1% vốn. Bà Phạm Thu Hương hiện nắm hơn 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng khoảng 4,41%.

Bên cạnh sở hữu trực tiếp, gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nắm cổ phần Vingroup và nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái thông qua các pháp nhân liên quan.

Một trong số đó là CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG). Theo hồ sơ công bố trong năm 2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 94,8% vốn VIG, trong khi bà Phạm Thu Hương nắm 2,63% và bà Phạm Thúy Hằng sở hữu 2,57%. Ba thành viên gia đình nắm toàn bộ vốn doanh nghiệp này.

Bà Phạm Thu Hương là một trong những người đồng hành với ông Phạm Nhật Vượng từ giai đoạn khởi nghiệp tại Đông Âu. Bà từng làm việc tại Technocom từ năm 1994 và giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup từ năm 2011 đến nay.

Bà Hương là một nữ doanh nhân khá kín tiếng. Bà rất hiếm khi lộ diện trước truyền thông và gần như chỉ xuất hiện tại lễ trao giải VinFuture hàng năm cùng ông Vượng. Tuy nhiên, với việc Vingroup đang không ngừng mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động, hiện diện của bà Hương trên thương trường có thể sẽ nhiều hơn.