DN có cổ phiếu đắt nhất sàn HNX sắp trả cổ tức 5.000 đồng/cp, lịch sử "chia tiền" cao ngất ngưởng

CTCP Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) vừa có thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả là 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/12/2026. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây dự kiến chi khoảng 15 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trên thị trường chứng khoán, WCS hiện là cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn HNX và thuộc nhóm cổ phiếu đắt đỏ nhất thị trường. Kết phiên 27/10, WCS đứng tại mức 285.100 đồng/cp, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 855 tỷ đồng.

Trong quá khứ, WCS nổi tiếng trên thị trường chứng khoán với lịch sử trả cổ tức tiền mặt một số năm với tỷ lệ cao ngất ngưởng, lên tới hàng chục nghìn đồng mỗi cổ phiếu.

Đáng chú ý nhất là năm 2018, doanh nghiệp trả cổ tức với tỷ lệ 400%, tương đương 40.000 đồng/cp. Sang năm 2019, mức chi trả tiếp tục tăng lên 516%, tương ứng 51.600 đồng/cp. Như vậy, chỉ riêng cổ tức của hai năm này đã đạt tổng cộng 91.600 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, Bến xe Miền Tây là doanh nghiệp khai thác và kinh doanh bến xe tại TP.HCM, với nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ xe ra vào bến, khai thác mặt bằng và các dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Quý 3/2026, Bến xe Miền Tây ghi nhận doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 131 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 64tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ 2025.

Tại thời điểm 30/9/2026, WCS nắm giữ hơn 332 tỷ đồng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm khoảng 85% tổng tài sản của doanh nghiệp.