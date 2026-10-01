Gần 300 nhân viên tại một công ty chứng khoán nghỉ việc trong quý 3

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính, tính đến cuối quý 3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) ghi nhận 1.635 nhân sự, giảm 286 người so với con số 1.921 người tại thời điểm cuối quý 2. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, quy mô nhân sự của công ty chứng khoán này đã thu hẹp gần 15%.

Nếu nhìn lại giai đoạn trước, quy mô nhân sự của VPS từng đạt đỉnh 2.561 người vào cuối quý 2/2022. Quy mô sau đó giảm dần tới cuối năm 2024, công ty có 1.738 người. Sau đó VPS gia tăng quy mô nhân sự lên 1.873 người vào cuối năm 2025 và tiếp tục đạt 1.921 người tại ngày 30/6/2026. Tuy nhiên, đến cuối tháng năm nay9, số lượng nhân sự đã giảm xuống mức thấp hơn cả thời điểm cuối năm 2025.

So với mức đỉnh giữa năm 2022, số lượng nhân sự hiện tại đã giảm 926 người, tương đương khoảng 36%.

Đáng chú ý, sự sụt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh hoạt động môi giới chứng khoán, một trong những mảng kinh doanh chủ lực của VPS, đang chịu áp lực đáng kể từ tình trạng thanh khoản thị trường suy yếu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.076 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.119 tỷ đồng, giảm 19,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 894 tỷ đồng, thấp hơn 20,7% so với quý 3/2025.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất. Doanh thu nghiệp vụ này chỉ đạt khoảng 485 tỷ đồng, giảm tới 68,2% so với mức 1.523 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, riêng mảng môi giới đã hụt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu chỉ sau một năm.

Cùng với doanh thu, chi phí nghiệp vụ môi giới cũng giảm mạnh từ khoảng 1.170 tỷ đồng xuống còn 450 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trực tiếp của hoạt động này chỉ còn khoảng 34 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 353 tỷ đồng cùng kỳ.

Dù vậy, VPS vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HoSE với 11,54% trong quý 3/2026. Công ty cũng tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới trên HNX, UPCoM và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay ký quỹ đang trở thành nguồn thu ngày càng quan trọng đối với VPS. Riêng quý 3, thu nhập từ cho vay ký quỹ đạt gần 948 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ và gần gấp đôi doanh thu môi giới. Khoản thu này đóng góp khoảng 46% tổng doanh thu hoạt động của công ty trong quý.

Tại thời điểm 30/9/2026, dư nợ cho vay ký quỹ của VPS đạt 25.363 tỷ đồng, tăng 14,9% so với đầu năm. Quy mô này tương đương hơn một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp, cho thấy hoạt động cấp vốn cho nhà đầu tư đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh doanh.

Mặc dù lợi nhuận quý 3 suy giảm, kết quả lũy kế 9 tháng của VPS vẫn ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu hoạt động đạt 6.949 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.044 tỷ đồng, tăng 27% qua đó hoàn thành hơn 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.