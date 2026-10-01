Việt Nam có một gia đình hai vợ chồng đều là tiến sĩ, tài sản hàng tỷ USD, con trai từng chung khung hình với Tổng thống Mỹ và Elon Musk

Trong giới kinh doanh Việt Nam, không hiếm những cặp vợ chồng cùng gây dựng sự nghiệp và sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô lớn. Một trong những trường hợp đáng chú ý là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và chồng, doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng.

Nếu bà Phương Thảo đã trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng qua Vietjet, Sovico và nhiều hoạt động đối ngoại, ông Nguyễn Thanh Hùng lại kín tiếng hơn đáng kể. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, ông là người đồng hành cùng bà Thảo từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Đông Âu và cũng sở hữu nền tảng học thuật đáng chú ý với học vị tiến sĩ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1967, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành tự động hóa từ Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và bằng kỹ sư điện tử từ Đại học Kharkov, Ukraine. Ông là Chủ tịch sáng lập Sovico, từng tham gia Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC và được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Young Global Leader năm 2007.

Trong khi đó, bà Thảo có bằng Tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế, Cử nhân Tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Matcơva, Cử nhân ngành Quản lí kinh tế lao động Trường Kinh tế Quốc dân Matcơva, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hệ thống Liên Bang Nga. Bà Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.

Gần đây, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.

Hai vợ chồng đều là những cựu du học sinh tại Đông Âu và bắt đầu tham gia kinh doanh từ đầu thập niên 1990. Forbes Việt Nam từng xếp gia đình Nguyễn Thị Phương Thảo – Nguyễn Thanh Hùng trong danh sách các gia đình kinh doanh hàng đầu, với hoạt động trải rộng từ hàng không, ngân hàng đến bất động sản và du lịch.

Tài sản hàng tỷ USD

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tại ngày 26/10, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo ước tính khoảng 4,2 tỷ USD, xếp thứ 1.012 thế giới. Bà Thảo cũng là người giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 36,9 tỷ USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối tài sản gắn với cổ phiếu của bà Thảo cũng ở quy mô rất lớn. Nữ tiến sĩ đang trực tiếp nắm khoảng 61,7 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 8,02% vốn Vietjet, cùng khoảng 213,9 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 4,27% vốn HDBank. Ngoài sở hữu trực tiếp, bà còn có các khoản sở hữu gián tiếp thông qua Sovico và Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Ông Nguyễn Thanh Hùng cũng gắn bó lâu năm với Vietjet và từng giữ vị trí Thành viên HĐQT hãng hàng không này trước khi thôi nhiệm từ ngày 30/5/2025 để chuyển sang vai trò thành viên Hội đồng Sáng lập kiêm cố vấn. Theo số liệu được công bố, ông Hùng sở hữu 6,97 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,91% vốn Vietjet.

Như vậy, bên cạnh khối tài sản hàng tỷ USD của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng cũng trực tiếp nắm giữ lượng cổ phiếu Vietjet trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn quy mô tài sản của gia đình không chỉ nằm ở cổ phiếu đứng tên cá nhân mà còn gắn với hệ sinh thái Sovico và các pháp nhân liên quan.

Con trai cả từng xuất hiện cùng ông Trump và Elon Musk

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp của hai vợ chồng, gia đình bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn có thế hệ kế cận đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong các hoạt động kinh doanh. Trong đó, người con trai cả Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (sinh năm 2002), thường được biết đến với tên Tommy Nguyễn, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Tommy Nguyễn từng theo học chuyên ngành Economics & Management tại Đại học Oxford. Khi còn rất trẻ, anh đã tham gia đồng sáng lập Swift247, một startup logistics ứng dụng công nghệ.

Đầu năm 2025, Tommy Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện trong cùng khung hình với bố mẹ, ông Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trong khuôn khổ sự kiện Friends of Vietnam Summit tại Mỹ.

Gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chụp ảnh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trong chuyến công tác hồi đầu năm 2025. (Tommy Nguyễn - con trai cả đứng cạnh Elon Musk).

Sự kiện diễn ra tại Mar-a-Lago trong chuyến công tác của đoàn Vietjet tới Mỹ từ ngày 9-11/1/2025. Đoàn Vietjet gặp gỡ nhiều đối tác chiến lược quốc tế tại đây; bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng có các hoạt động kết nối với ông Donald Trump cùng giới doanh nghiệp Mỹ.

Tommy Nguyễn sau đó ngày càng xuất hiện rõ hơn trong hệ sinh thái công nghệ của gia đình. Galaxy Holdings – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số – hiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Milky Way, pháp nhân do ông Hùng Anh Victor sở hữu 100% vốn.

Mối liên hệ này càng đáng chú ý khi Galaxy Telecom, thành viên của Galaxy Holdings, tham gia thỏa thuận đưa Internet vệ tinh Starlink lên máy bay Vietjet. Trong kế hoạch công bố năm 2026, Galaxy Telecom đảm nhiệm tích hợp giải pháp, quản trị hệ thống và vận hành hạ tầng kỹ thuật Wi-Fi, trong khi Starlink thuộc SpaceX của Elon Musk.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, Tommy Nguyễn cũng đang có sự hiện diện trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Tháng 3/2026, Tommy Nguyễn đã mua thành công thêm 2 triệu cổ phiếu VJC, nâng tổng lượng cổ phiếu nắm giữ lên khoảng 2,06 triệu đơn vị, tương đương 0,35% vốn Vietjet.

Trên thị trường, cổ phiếu VJC đóng cửa phiên 26/10 tại mức 132.000 đồng/cp, tương ứng tăng 1,8% so với phiên trước. Ước tính theo giá trị thị trường, số cổ phiếu Vietjet do Tommy Nguyễn sở hữu có giá trị hơn 270 tỷ đồng.