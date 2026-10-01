Cựu sinh viên Kinh tế TP.HCM đi bán điện thoại, rau củ, thịt cá, giờ có tài sản hơn 14.000 tỷ đồng

Từ những cửa hàng điện thoại đầu tiên đến hệ thống bán lẻ trên toàn quốc



Sinh năm 1969 tại TP.HCM, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế giới Di động (mã MWG) tốt nghiệp ngành Tài chính – Kế toán tại Đại học Kinh tế TP.HCM, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Quản trị CFVG. Trước khi khởi nghiệp, ông từng làm việc trong lĩnh vực tài chính và tham gia hoạch định chiến lược tại doanh nghiệp kinh doanh điện thoại.

Năm 2003, ông Tài quyết định rời công việc để tự kinh doanh, bắt đầu với ba cửa hàng điện thoại nhỏ trong các con hẻm ở TP.HCM. Mô hình không đem lại kết quả như kỳ vọng và sớm thất bại. Nhưng thay vì từ bỏ lĩnh vực này, ông quay lại tích lũy kinh nghiệm, tìm cách tiếp cận thị trường theo hướng khác.

Tháng 3/2004, ông cùng bốn cộng sự thành lập Công ty TNHH Thế Giới Di Động. Lần này, doanh nghiệp lựa chọn địa điểm bán hàng thuận lợi hơn, chú trọng nguồn gốc sản phẩm và kết hợp cửa hàng vật lý với website để tiếp cận khách hàng. Những bước đi ban đầu vẫn không dễ dàng, nhưng mô hình dần tìm được chỗ đứng khi người tiêu dùng có thêm một địa chỉ mua điện thoại với sản phẩm rõ nguồn gốc và dịch vụ bài bản.

Năm 2007, Thế Giới Di Động nhận vốn đầu tư từ Mekong Capital và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Ba năm sau, doanh nghiệp mở rộng sang điện máy với chuỗi Điện Máy Xanh. Từ một mô hình bán lẻ điện thoại, MWG từng bước xây dựng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào năm 2014.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi doanh nghiệp tiến vào thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Cuối năm 2015, Bách Hóa Xanh được thử nghiệm, đưa rau, thịt, cá và các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đây là thị trường có đặc thù khác biệt so với điện thoại hay điện máy, đòi hỏi doanh nghiệp phải giải quyết bài toán nguồn cung, bảo quản hàng tươi sống, hao hụt và hiệu quả vận hành ở từng cửa hàng.

Quá trình mở rộng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bách Hóa Xanh từng trải qua giai đoạn tái cấu trúc để cải thiện hiệu quả kinh doanh trước khi chuyển sang có lãi. Trong khi đó, MWG tiếp tục phát triển các mô hình mới như nhà thuốc An Khang, cửa hàng mẹ và bé AVAKids, đồng thời mở rộng hoạt động bán lẻ điện máy sang Indonesia thông qua liên doanh EraBlue.

Hệ thống khổng lồ và khối tài sản gần 14.000 tỷ đồng

Sau hơn hai thập kỷ, MWG đã vượt xa hình ảnh một chuỗi bán điện thoại. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, đến cuối tháng 9/2026, tập đoàn vận hành tổng cộng 7.777 cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và tương đương khoảng 80% kế hoạch cả năm.

Điện Máy Xanh tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất, chiếm hơn 44% tổng doanh thu; Bách Hóa Xanh đứng thứ hai với khoảng 31%. Riêng Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu gần 45.900 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy trọng tâm kinh doanh của MWG đã mở rộng đáng kể: bên cạnh các sản phẩm công nghệ, tập đoàn còn tham gia sâu vào thị trường điện máy và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của hàng triệu hộ gia đình.

Quy mô kinh doanh cũng phản ánh trên thị trường chứng khoán. Kết phiên 27/10, cổ phiếu MWG đóng cửa ở mức 75.700 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu sở hữu cập nhật đầu tháng 10, ông Nguyễn Đức Tài trực tiếp nắm giữ gần 33,44 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 2,26% vốn điều lệ. Với mức giá này, lượng cổ phiếu ông Nguyễn Đức Tài nắm giữ trực tiếp có giá trị khoảng 2.531 tỷ đồng.

Hiện ông còn sở hữu MWG thông qua Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế Giới Bán Lẻ. Nếu tính thêm 153,4 triệu cổ phiếu do công ty này nắm giữ, tổng giá trị quy đổi đạt gần 14.146 tỷ đồng. Đây là tổng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu do ông Tài nắm trực tiếp và pháp nhân nói trên sở hữu, không đồng nghĩa toàn bộ là tài sản cá nhân của ông.