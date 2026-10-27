1.600 tỷ đồng cổ tức sắp 'chảy về túi' cổ đông của VRG

Tập đoàn Công nghệ Cao su Việt Nam- CTCP (VRG, MCK: GVR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, VRG sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 11/11/2026.

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VRG sẽ phải chi khoảng 1.600 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán dự kiến 10/12/2026.

Theo danh sách cổ đông tại ngày 15/5/2026, Bộ Tài Chính đang nắm giữ 96,77% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VRG, tương ứng hơn 3,87 tỷ cổ phiếu, dự kiến sẽ nhận về hơn 1.548,3 tỷ đồng cổ tức.

Ảnh minh họa: GVR

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, VRG ghi nhận doanh thu thuần hơn 15.927,7 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 4.506,7 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 791,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 67,5% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên doanh liên kết gần 125,5 tỷ đồng, tăng 20,2%; khoản thu nhập khác tăng mạnh từ gần 954,2 tỷ đồng lên gần 2.289,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VRG báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 4.947,4 tỷ đồng, tăng 68,6% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, VRG lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 2.644 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 187% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VRG tăng 4,3% so với đầu năm, lên mức hơn 90.063 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 39% tổng tài sản với gần 35.161,3 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 21.028,1 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 23.281,4 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện dài hạn ghi nhận hơn 10.670,2 tỷ đồng, chiếm 45,8% tổng nợ.