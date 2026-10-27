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Hai cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK mua ròng mạnh trong phiên 27/10

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Hai cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK mua ròng mạnh trong phiên 27/10

Tự doanh CTCK mua ròng 207 tỷ đồng trên HoSE.

Phiên 27/10, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh phiên thứ 2 liên tiếp với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều mã. VN-Index tăng nhẹ lên quanh 1.770 điểm với thanh khoản thấp, lực cầu suy yếu. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều và hồi phục cuối phiên. Kết phiên VN-Index giảm -1,68 điểm (-0,10%) về mức 1.761,87 điểm. Trong bối cảnh thị trường giao dịch khá trầm lắng, khối ngoại tiếp đà bán ròng 319 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 207 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 61 tỷ đồng. Theo sau là TCB (52 tỷ), MWG (51 tỷ), HPG (33 tỷ), VIC (15 tỷ), HDB (12 tỷ), VNM (9 tỷ), STB và ACB cùng 8 tỷ, MBB (6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VGC với giá trị -18 tỷ đồng, tiếp theo là GMD (-16 tỷ), VCB và KDH cùng -9 tỷ, FUEVFVND (-8 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MSN (-7 tỷ), DMX (-5 tỷ), CII và GEX cùng -2 tỷ, FPT (-1 tỷ đồng).﻿

An Thái

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