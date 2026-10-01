"Cá mập" quy mô hơn 23.000 tỷ vừa bán hàng triệu cổ phiếu chứng khoán, còn nắm gần 8% công ty

Theo báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn vừa được công bố, quỹ ngoại PYN Elite Fund (Non-UCITS) đã bán ra 1.038.000 cổ phiếu DSE của CTCP Chứng khoán DNSE trong phiên giao dịch ngày 20/10/2026. Giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn chứng khoán.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DSE do PYN Elite Fund nắm giữ giảm từ 35,1 triệu đơn vị xuống còn hơn 34,06 triệu đơn vị. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu của quỹ ngoại này tại DNSE giảm từ 8,2% xuống 7,95% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu DSE kết phiên 27/10 dừng ở mức 19.900 đồng/cp,. Tạm tính theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu quỹ bán ra có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. S ố cổ phiếu DSE mà PYN Elite Fund đang nắm giữ có giá trị khoảng 678 tỷ đồng.

PYN Elite Fund là quỹ đầu tư đến từ Phần Lan, do ông Petri Deryng quản lý, có lịch sử hoạt động hơn 27 năm trên thị trường chứng khoán châu Á. Quỹ bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2013 và hiện tập trung toàn bộ danh mục cổ phiếu tại thị trường này.

Theo báo cáo tháng 9/2026, tổng tài sản quản lý của PYN Elite Fund đạt khoảng 805 triệu euro, tương đương hơn 23.400 tỷ đồng. Quỹ ghi nhận hiệu suất âm 6,34% trong tháng 9, trong khi VN-Index giảm 3,5%. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, hiệu suất đầu tư của PYN Elite Fund ở mức âm 12,67%.

Tại thời điểm cuối tháng 9, Sacombank (STB) tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất, chiếm 18,2% danh mục, tiếp theo là Hòa Phát (HPG) với 14,3% và Thế Giới Di Động (MWG) với 10,2%. Riêng ba cổ phiếu này đã chiếm hơn 42% tổng tài sản danh mục đầu tư của quỹ.

Các khoản đầu tư lớn khác gồm FPT (8,9%), Vietnam Airlines (6,3%), VIB (5,5%), OCB (4,8%) và ACV (4%). Trong nhóm chứng khoán, PYN Elite Fund phân bổ 3,8% danh mục vào SHS và 3,4% vào DNSE tại thời điểm cuối tháng 9.

Trong báo cáo tháng 9, PYN Elite Fund vẫn bày tỏ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ cho rằng diễn biến giảm giá cổ phiếu thời gian qua chưa phản ánh tương xứng các yếu tố nền tảng, đặc biệt khi lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng.