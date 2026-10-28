Phiên 28/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, một cổ phiếu Bluechip bị "xả" 260 tỷ đồng

Tâm lý thị trường thận trọng, VN-Index liên tục rung lắc trước khi đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Chỉ số đóng cửa phiên 28/10 tăng gần 5 điểm tại 1.766 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 252 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 267 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu TCB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 172 tỷ đồng. Theo sau, MSN và VCB là mã tiếp theo được gom mạnh 90 và 78 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 260 tỷ đồng. Theo sau là VPL và bị bán ròng 118 và GMD bị bán 118 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TNG xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VC3, PPE.

(Nguồn: Vietcap)