Cổ phiếu doanh nghiệp vừa có lãnh đạo bị khởi tố bất ngờ “cháy hàng”, chuyện gì đây?

Cổ phiếu CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (mã: TV2) bất ngờ trở thành tâm điểm trong phiên giao dịch ngày 28/10 khi dòng tiền đổ vào mạnh trong phiên chiều. Thị giá TV2 nhanh chóng tăng hết biên độ lên 27.850 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 7%, với bên mua chiếm ưu thế rõ rệt.

Không chỉ tăng mạnh về giá, thanh khoản của TV2 cũng đột biến. Gần 1 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên, gấp khoảng 5 lần phiên liền trước và là mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi trước đó TV2 không phải cổ phiếu thường xuyên ghi nhận thanh khoản lớn, đồng thời doanh nghiệp vừa trải qua một năm nhiều biến động về nhân sự cấp cao.

Chỉ vài tháng trước, ngày 21/5/2026, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, khi đó là Chủ tịch HĐQT TV2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty. Việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên cả nước.

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý cùng bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Thời điểm đó, TV2 cho biết đã phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan nhằm bảo đảm hoạt động quản trị và vận hành không bị gián đoạn. Công ty khẳng định các hoạt động khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì nhà máy điện vẫn được duy trì bình thường.

Gần một tháng sau, bộ máy lãnh đạo của TV2 được kiện toàn. Bà Phạm Liên Hải, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, có hiệu lực từ cuối tháng 6/2026.

TV2 báo lãi quý 3 tăng bằng lần

Bên cạnh diễn biến tích cực của cổ phiếu, kết quả kinh doanh mới công bố cũng là một điểm đáng chú ý. Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) ghi nhận doanh thu thuần hơn 517 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 90 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của TV2 tăng mạnh từ khoảng 6 tỷ đồng lên gần 36 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 75 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với quý 3/2025.

Kết quả, TV2 báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt khoảng 76 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 61 tỷ đồng, cao gấp hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.199 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 163,3 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần so với 9 tháng đầu năm 2025.

PECC2 đặt mục tiêu năm 2026 đạt tổng doanh thu 2.503 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả sau 9 tháng, công ty mới thực hiện khoảng 50% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm.