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Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng gấp đôi, cổ phiếu Digiworld giảm sàn: Điều gì đang xảy ra?

| | Doanh nghiệp

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng gấp đôi, cổ phiếu Digiworld giảm sàn: Điều gì đang xảy ra?

Trong quý 3/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức doanh thu theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số (Digiworld) đã giảm hết biên độ (-6,92%) về mức giá sàn 42.350 đồng/cp và trắng bên mua.

Thanh khoản của cổ phiếu cũng tăng cao với hơn 5,9 triệu cổ phiếu được giao dịch.﻿

Cổ phiếu DGW giảm sàn sau khi doanh nghiệp vừa công bố BCTC quý 3/2026.

Cụ thể, trong quý 3/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 11.022 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức doanh thu theo quý cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Giá vốn hàng bán tăng 50% lên 10.101 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 922 tỷ đồng, tăng 42%. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 8,8% xuống 8,36%. Đây là mức biên lợi nhuận gộp thấp nhất từ quý 1/2024 (7,79%).

Sau khi trừ các khoản chi phí, Digiworld báo lãi trước thuế 352 tỷ đồng, tăng 82%. Lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Digiworld đạt doanh thu thuần 26.796 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Digiworld đạt 11.881 tỷ đồng, tăng 624 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả đạt 8.496 tỷ đồng, tăng 712 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 967 tỷ đồng, từ 2.899 tỷ đồng lên 3.866 tỷ đồng, tương đương mức tăng 33,4%.

Ngọc Điệp

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