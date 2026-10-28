Ông lớn ngành thức ăn chăn nuôi bất ngờ phát cảnh báo đến khách hàng Việt Nam

Ngày 27/10, Công ty TNHH De Heus, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàng gia De Heus của Hà Lan, phát đi thông báo về việc xuất hiện thông tin sai sự thật liên quan đến giá thức ăn chăn nuôi.

Cụ thể, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản mang tên De Heus, đề ngày 26/10/2026, thông báo điều chỉnh tăng giá bán thức ăn chăn nuôi từ ngày 2/11/2026.

Theo nội dung văn bản đang lan truyền, các sản phẩm cám heo con, đậm đặc heo, gà và một số dòng cám nhập khẩu sẽ tăng 400 đồng/kg. Các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm còn lại tăng 300 đồng/kg.

Văn bản cũng đề cập việc điều chỉnh giá áp dụng trên toàn quốc đối với nhiều thương hiệu như De Heus, Windmill, Koudijs, Anco, Proconco và Perfect Farm.

Tuy nhiên, De Heus Việt Nam khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Doanh nghiệp cho biết văn bản đang lan truyền không phải do công ty ban hành.

"De Heus hiện tại chưa có kế hoạch tăng giá các sản phẩm của mình", doanh nghiệp nêu rõ.

Theo De Heus, mọi thông báo liên quan đến chính sách giá, nếu có, sẽ được gửi đến khách hàng và đối tác thông qua các kênh truyền thông chính thức.

Doanh nghiệp đồng thời đề nghị khách hàng, đối tác không tiếp tục chia sẻ văn bản giả mạo, kiểm tra nguồn thông tin trước khi thực hiện các giao dịch liên quan và liên hệ trực tiếp với nhân viên phụ trách nếu cần xác minh.

De Heus là tập đoàn có nguồn gốc từ Hà Lan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Doanh nghiệp hiện diện tại Việt Nam từ năm 2008 và đã mở rộng hoạt động thông qua việc phát triển nhà máy, hệ thống phân phối cũng như các thương vụ mua lại doanh nghiệp trong ngành.

Tại Việt Nam, De Heus sở hữu và kinh doanh nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi, bao gồm De Heus, Anco, Proconco và Koudijs.