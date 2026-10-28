Công ty Mỹ vừa bắt tay Vingroup tại SVĐ VinFast - Trống Đồng: Đứng sau hàng loạt sân đấu World Cup, đón 165 triệu khách mỗi năm

Ngày 28/10, Tập đoàn Vingroup công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với Legends Global trong việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội. Công trình được thiết kế với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến khai trương ngày 31/7/2027. Ông Paul Sergeant OBE, chuyên gia về quản lý địa điểm tổ chức sự kiện của Legends Global, đã có mặt tại Hà Nội để tham gia công tác chuẩn bị kỹ thuật và tiền khai trương.

Theo thỏa thuận, Legends Global sẽ phối hợp quản lý cơ sở vật chất, nhà cung cấp, các dịch vụ tại sân và hỗ trợ đưa những sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quốc tế về Việt Nam. Doanh nghiệp Mỹ cũng tham gia đào tạo nhân sự vận hành, chuẩn bị kỹ thuật trước khi sân đi vào hoạt động.

Legends Global không chỉ chuyên tổ chức sự kiện mà là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thể thao và giải trí có quy mô toàn cầu, với mạng lưới bao gồm nhiều sân vận động nổi tiếng tại Mỹ, châu Âu và châu Á.

Doanh nghiệp Mỹ có hai đội thể thao nổi tiếng đứng sau

Legends Global có trụ sở chính tại New York, Mỹ, với tiền thân là Legends Hospitality, được thành lập vào năm 2008. Doanh nghiệp ra đời từ sự hợp tác giữa các đơn vị liên quan đến hai đội thể thao nổi tiếng của Mỹ là New York Yankees, đội bóng chày giàu truyền thống, và Dallas Cowboys, đội bóng bầu dục thuộc giải NFL.

Ban đầu, Legends tập trung cung cấp dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm và phục vụ khán giả tại sân vận động. Sau đó, công ty mở rộng sang kinh doanh vé, khai thác tài trợ, tư vấn phát triển công trình thể thao và quản lý địa điểm tổ chức sự kiện.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào tháng 8/2024, khi Legends hoàn tất thương vụ mua lại ASM Global, một trong những doanh nghiệp quản lý địa điểm giải trí lớn trên thế giới. Theo Sports Business Journal, thương vụ có giá trị khoảng 2,325 tỷ USD.

Đến tháng 9/2025, hai doanh nghiệp chính thức hợp nhất hoạt động dưới thương hiệu Legends Global, mở rộng đáng kể mạng lưới sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm hội nghị và địa điểm biểu diễn trên nhiều châu lục.

Về cơ cấu sở hữu, nhà đầu tư lớn nhất của Legends Global là Sixth Street, tập đoàn đầu tư quốc tế có trụ sở tại Mỹ. Các cổ đông còn lại bao gồm YGE Holdings, đơn vị liên quan đến New York Yankees, và Jones Concessions LP, doanh nghiệp thuộc gia đình tỷ phú Jerry Jones, chủ sở hữu Dallas Cowboys.

Về quy mô hoạt động, tháng 9/2025, doanh nghiệp có gần 100.000 nhân sự trên toàn cầu, tính cả lực lượng làm việc tại các địa điểm tổ chức sự kiện.

Về tài chính, số liệu được Sports Business Journal dẫn từ Moody's cho thấy, trước khi sáp nhập ASM Global, doanh thu của Legends đạt khoảng 1,7 tỷ USD trong giai đoạn 12 tháng kết thúc ngày 31/3/2024, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động cung cấp thực phẩm và đồ uống đóng góp khoảng 67% doanh thu. Đây là số liệu của Legends trước khi hoàn tất thương vụ mua lại ASM Global, không phải doanh thu hợp nhất hiện nay.

Mạng lưới hơn 450 địa điểm, có mặt tại nhiều sân vận động tổ chức World Cup

Legends Global hiện cung cấp dịch vụ tại hơn 450 địa điểm trên thế giới. Mạng lưới này phục vụ khoảng 20.000 sự kiện thể thao, âm nhạc, giải trí và hội nghị mỗi năm, thu hút hơn 165 triệu lượt khách.

Tại Mỹ, Legends Global có quan hệ hợp tác với nhiều sân vận động nổi tiếng như AT&T Stadium tại Texas, SoFi Stadium ở Los Angeles, Levi's Stadium tại California và MetLife Stadium tại New Jersey thông qua các hoạt động kinh doanh dịch vụ, khai thác thương mại hoặc vận hành địa điểm.

Ở châu Âu, danh sách đối tác và địa điểm mà Legends Global tham gia cung cấp dịch vụ có sân Santiago Bernabéu của Real Madrid, Spotify Camp Nou của Barcelona, Emirates Stadium của Arsenal và Stamford Bridge của Chelsea.

Đặc biệt, một số sân trong mạng lưới hợp tác của doanh nghiệp còn được lựa chọn phục vụ World Cup 2026, gồm AT&T Stadium, SoFi Stadium, Levi's Stadium và NRG Stadium tại Houston. Tuy nhiên, vai trò của Legends Global khác nhau giữa các địa điểm, không đồng nghĩa doanh nghiệp trực tiếp tổ chức các trận đấu World Cup.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, Legends Global có hoạt động tại Kai Tak Sports Park ở Hồng Kông, Suncorp Stadium tại Brisbane và Optus Stadium ở Perth, Australia. Riêng với Optus Stadium, Legends Global tham gia thông qua việc nắm giữ 50% VenuesLive, đơn vị vận hành sân.

Ngoài bóng đá và bóng bầu dục, hệ thống địa điểm thuộc mạng lưới Legends Global còn phục vụ các buổi hòa nhạc, chương trình biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế, giải bóng rổ, bóng chày, triển lãm và hội nghị quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Legends Global tham gia nhiều khâu trong hoạt động kinh doanh sân vận động, từ nghiên cứu tính khả thi, tư vấn thiết kế, phát triển dự án đến khai thác thương mại và quản lý vận hành. Công ty cũng hỗ trợ tìm kiếm các chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao để tăng tần suất sử dụng địa điểm.