Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

46 chữ đầy “cổ điển tôn trọng” thiếu gia T&T Group gửi thần tượng SN 1962

| | Sống

Những chia sẻ của doanh nhân Đỗ Quang Vinh về bầu Hiển khiến nhiều người chú ý.

Ngoài vị trí lãnh đạo tại SHB, doanh nhân Đỗ Quang Vinh còn được biết đến thông qua nhiều chia sẻ về cuộc sống đời thường. Gần nhất anh đăng tải bức ảnh chụp cùng bố - doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhân dịp sinh nhật ông.

Không chỉ gửi lời chúc mừng, Quang Vinh còn gọi bầu Hiển là người mình thần tượng và ví bố như một “siêu anh hùng” luôn xuất hiện mỗi khi con cần. Đỗ Quang Vinh viết: “Chúc mừng sinh nhật ba của con, người duy nhất mà con thần tượng và là người siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi con cần, giúp con trưởng thành, mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. I love you, Dad”.

46 chữ đầy “cổ điển tôn trọng” thiếu gia T&T Group gửi thần tượng SN 1962- Ảnh 1.

Bầu Hiển và con trai cả

Lời chúc dài 46 chữ bày tỏ tình cảm "cổ điển tôn trọng" một cách trực tiếp, cùng biểu tượng trái tim đi kèm, phần nào cho thấy sự gắn bó của doanh nhân với bố.

Phía dưới bài đăng của Quang Vinh, bạn bè, người thân và cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng tuổi mới của bầu Hiển. Bên cạnh những lời chúc sức khỏe, nhiều người còn dành sự chú ý cho tình cảm cha con, đồng thời nhận xét Quang Vinh và bầu Hiển có nhiều nét tương đồng về ngoại hình lẫn phong thái.

“Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có những người con hiếu thảo, biết yêu thương và chia sẻ, luôn sống có mục tiêu và hoài bão như vậy ạ, chúc mừng gia đình chủ tịch, cho cháu xin chút vía may mắn đó với ạ”, “Hai ba con đẹp quá! Chúc chú luôn bình an, mạnh khỏe bên gia đình ạ!”, “Giống ba y đúc, 2 cha con thật tài năng, bảnh trai và lịch thiệp”, “Mát lòng mát dạ nhỉ, bác thành công cả về sự nghiệp còn về cách nuôi dạy con cái. Không gì bằng”,... là một số bình luận của dân tình.

Trong khi đó, người con thứ 2 của bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang cũng đăng ảnh chụp cùng bố và gửi lời chúc mừng sinh nhật.

46 chữ đầy “cổ điển tôn trọng” thiếu gia T&T Group gửi thần tượng SN 1962- Ảnh 2.

Đỗ Vinh Quang đăng ảnh cùng bố trong chuyến công tác gần đây

Được biết doanh nhân Đỗ Quang Hiển (sinh năm 1962, thường được gọi là bầu Hiển) là nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông có 2 người con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang.

Hiện tại, Đỗ Quang Vinh và em trai Đỗ Vinh Quang đều tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình, đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Anh bắt đầu làm việc tại SHB từ năm 2011, sau đó lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Ngoài ra, anh còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Về đời tư, doanh nhân là bố đơn thân của 3 em bé.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Anh được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 4/2025. Năm 2022, Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

46 chữ đầy “cổ điển tôn trọng” thiếu gia T&T Group gửi thần tượng SN 1962- Ảnh 3.

Anh em Quang Vinh - Vinh Quang cũng rất thân thiết

(Ảnh: FBNV)

Theo S.A

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình từ 1/11

Tin vui cho người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình từ 1/11 Nổi bật

Dừng đào hầm tàu điện sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu gần 13.000 tỷ đồng chưa rõ ngày thi công trở lại: Người dân đối mặt với 18 tháng "xáo trộn" giao thông

Dừng đào hầm tàu điện sau hơn 1 năm triển khai, gói thầu gần 13.000 tỷ đồng chưa rõ ngày thi công trở lại: Người dân đối mặt với 18 tháng "xáo trộn" giao thông Nổi bật

Ít người biết: Ai Là Triệu Phú từng có tới 10 ứng viên trong mỗi số phát sóng

Ít người biết: Ai Là Triệu Phú từng có tới 10 ứng viên trong mỗi số phát sóng

20:50 , 30/10/2026
Vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đề nghị trả lại 2 căn nhà và 18 tỷ đồng

Vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đề nghị trả lại 2 căn nhà và 18 tỷ đồng

20:37 , 30/10/2026
5 nhóm người cần đặc biệt lưu ý để tránh tài khoản VNeID bị khóa tự động

5 nhóm người cần đặc biệt lưu ý để tránh tài khoản VNeID bị khóa tự động

20:18 , 30/10/2026
Canifa và “Patterns of Life”: Thời trang gia đình chuyển động cùng nhịp sống hiện đại

Canifa và “Patterns of Life”: Thời trang gia đình chuyển động cùng nhịp sống hiện đại

20:00 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên