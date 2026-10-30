46 chữ đầy “cổ điển tôn trọng” thiếu gia T&T Group gửi thần tượng SN 1962

Ngoài vị trí lãnh đạo tại SHB, doanh nhân Đỗ Quang Vinh còn được biết đến thông qua nhiều chia sẻ về cuộc sống đời thường. Gần nhất anh đăng tải bức ảnh chụp cùng bố - doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhân dịp sinh nhật ông.

Không chỉ gửi lời chúc mừng, Quang Vinh còn gọi bầu Hiển là người mình thần tượng và ví bố như một “siêu anh hùng” luôn xuất hiện mỗi khi con cần. Đỗ Quang Vinh viết: “Chúc mừng sinh nhật ba của con, người duy nhất mà con thần tượng và là người siêu anh hùng luôn xuất hiện mỗi khi con cần, giúp con trưởng thành, mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. I love you, Dad”.

Bầu Hiển và con trai cả

Lời chúc dài 46 chữ bày tỏ tình cảm "cổ điển tôn trọng" một cách trực tiếp, cùng biểu tượng trái tim đi kèm, phần nào cho thấy sự gắn bó của doanh nhân với bố.

Phía dưới bài đăng của Quang Vinh, bạn bè, người thân và cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng tuổi mới của bầu Hiển. Bên cạnh những lời chúc sức khỏe, nhiều người còn dành sự chú ý cho tình cảm cha con, đồng thời nhận xét Quang Vinh và bầu Hiển có nhiều nét tương đồng về ngoại hình lẫn phong thái.

“Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có những người con hiếu thảo, biết yêu thương và chia sẻ, luôn sống có mục tiêu và hoài bão như vậy ạ, chúc mừng gia đình chủ tịch, cho cháu xin chút vía may mắn đó với ạ”, “Hai ba con đẹp quá! Chúc chú luôn bình an, mạnh khỏe bên gia đình ạ!”, “Giống ba y đúc, 2 cha con thật tài năng, bảnh trai và lịch thiệp”, “Mát lòng mát dạ nhỉ, bác thành công cả về sự nghiệp còn về cách nuôi dạy con cái. Không gì bằng”,... là một số bình luận của dân tình.

Trong khi đó, người con thứ 2 của bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang cũng đăng ảnh chụp cùng bố và gửi lời chúc mừng sinh nhật.

Đỗ Vinh Quang đăng ảnh cùng bố trong chuyến công tác gần đây

Được biết doanh nhân Đỗ Quang Hiển (sinh năm 1962, thường được gọi là bầu Hiển) là nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông có 2 người con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang.

Hiện tại, Đỗ Quang Vinh và em trai Đỗ Vinh Quang đều tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình, đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Anh bắt đầu làm việc tại SHB từ năm 2011, sau đó lần lượt đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Ngoài ra, anh còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Về đời tư, doanh nhân là bố đơn thân của 3 em bé.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group. Anh được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội từ năm 2020 và Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines từ tháng 4/2025. Năm 2022, Đỗ Vinh Quang kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Anh em Quang Vinh - Vinh Quang cũng rất thân thiết

(Ảnh: FBNV)