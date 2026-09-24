Vì sao ngày càng nhiều người thích đặt một củ gừng dưới gối khi ngủ?

Gừng là gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt, nhưng ít ai biết một nhánh gừng tươi còn được nhiều người tận dụng như một mẹo nhỏ trước giờ đi ngủ.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong Đông y, gừng được dùng trong các trường hợp cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, trướng bụng, giải độc từ cua cá, chim thú nếu có độc, các loại thịt (trừ thịt lợn vì gừng kỵ thịt lợn) khi ăn vào cơ thể. Dùng 4-8g sắc nước uống. Gừng khô chữa đau bụng do lạnh, chướng bụng đầy hơi, thổ tả, chân tay lạnh, ho có đờm… Gừng đen (xao cháy gừng) chữa đau bụng lạnh, chân tay nhức mỏi, băng huyết.

Theo y học hiện đại, gừng tươi có chứa một số thành phần chính như borneol, zingiberene, nonanal, chavicol, zingiberol, methyheptenone và citral, chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe như gingerols, beta-carotene, capsaicin, axit caffeic, chất curcumin và salicylate.

Sau một ngày làm việc, học tập và tiếp xúc với nhiều áp lực, cơ thể cần có khoảng thời gian chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Một không gian dễ chịu, mùi hương phù hợp hay những thói quen đơn giản trước khi ngủ của củ gừng đôi khi cũng giúp chúng ta cảm thấy thư thái hơn.

Đó cũng là lý do những mẹo dân gian sử dụng các nguyên liệu quen thuộc như gừng vẫn được nhiều người áp dụng. Dưới đây là những lợi ích sức khoẻ cụ thể khi đặt gừng dưới gối ngủ:

Thúc đẩy giấc ngủ ngon và sâu

Gừng tươi có mùi thơm cay, ấm khá đặc trưng. Khi được đặt gần giường, đặc biệt là ở vị trí dưới gối hoặc đầu giường, mùi thơm tự nhiên của gừng có thể lan nhẹ trong không gian. Với những người yêu thích mùi gừng, hương thơm này có thể tạo cảm giác dễ chịu, giúp không gian trước giờ ngủ trở nên thư giãn hơn.

Giảm nghẹt mũi

Do cảm lạnh, mũi thường bị nghẹt khi ngủ và cảm thấy khó thở. Trong tình huống như vậy, bằng cách đặt một miếng gừng nhỏ dưới gối, giấc ngủ có thể được cải thiện, mũi được lưu thông, dễ thở hơn.

Các chất có trong gừng có thể làm sạch đường hô hấp và giải quyết vấn đề hô hấp. Hương thơm của nó hoạt động như một sản phẩm có chức năng thông mũi, mát họng.

Làm dịu tâm trí

Hương thơm của gừng rất đặc trưng, hiệu quả trong việc làm dịu các tĩnh mạch của não. Ngủ bằng cách đặt một miếng gừng dưới gối có thể giúp não bộ thư giãn hơn. Ngoài ra, gừng có thể chứng minh là có ích trong việc điều trị vấn đề nôn mửa và buồn nôn.

Hỗ trợ giảm đau nửa đầu

Đau nửa đầu do mất ngủ và căng thẳng là điều phổ biến. Gừng có thể hữu ích trong việc đối phó với vấn đề này. Nếu bạn ngủ mỗi ngày bằng cách đặt gừng dưới gối, điều này sẽ tăng chất lượng giấc ngủ cũng như có thể hạn chế đáng kể vấn đề đau nửa đầu. Các hợp chất và hương thơm có trong gừng có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho các tĩnh mạch.

Gừng mang lại cảm giác ấm áp

Trong đời sống hằng ngày, gừng thường được sử dụng vào những ngày thời tiết lạnh. Gừng cũng xuất hiện trong nhiều món ăn, thức uống với đặc trưng là vị cay và cảm giác ấm.

Từ đặc điểm này, dân gian có thói quen sử dụng gừng như một nguyên liệu giúp tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu cho cơ thể.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, với mẹo đặt gừng dưới gối, cảm giác được nhắc đến chủ yếu là sự dễ chịu về mặt cảm nhận. Nếu muốn sử dụng gừng để làm ấm cơ thể, cách phổ biến hơn vẫn là đưa gừng vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng các cách chăm sóc phù hợp thay vì kỳ vọng một củ gừng đặt dưới gối có thể làm thay đổi nhiệt độ cơ thể.

Nếu muốn thử, nên đặt gừng dưới gối thế nào?

Cách thực hiện khá đơn giản. Có thể chọn một củ hoặc nhánh gừng tươi, còn nguyên vỏ, rửa sạch rồi để thật khô.

Sau đó, bọc củ gừng trong một chiếc khăn giấy mỏng hoặc túi vải sạch rồi đặt ở mép dưới gối hoặc trên đầu giường.

Không nên đặt trực tiếp gừng đã cắt, dập hoặc còn ướt dưới gối. Gừng có thể làm bẩn chăn gối và nếu để lâu trong môi trường kín, ẩm cũng dễ bị hỏng, mốc.

Nếu mùi gừng khiến bạn cảm thấy khó chịu, không nhất thiết phải tiếp tục sử dụng. Một mẹo chăm sóc sức khỏe chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại cảm giác thoải mái và không gây bất tiện trong sinh hoạt.

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