Chợ Việt có loại củ giá rẻ, cay xè mắt nhưng là "thần dược" làm sạch mạch máu, chống ung thư

Đó chính là hành tây!

Tiến sĩ dinh dưỡng Wu Yingrong (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên chương trình “Health 2.0” rằng: “Hành tây là loại thực phẩm tôi luôn có sẵn trong tủ lạnh nhà mình. Bởi vì ngoài giá rẻ, đa dạng cách chế biến, ngon miệng thì nó có rất nhiều lợi ích cho cả sức khỏe lẫn làm đẹp. Nếu biết cách bảo quản, hành tây cũng có thể tươi ngon khá lâu, nó kết hợp được với hầu hết thực phẩm khác mà không ảnh hưởng nhiều tới hàm lượng dinh dưỡng”.

Hành tây là loại củ rất sẵn ở chợ Việt, giá rẻ nhưng tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Sau đây là những lợi ích của hành tây được Tiến sĩ Wu liệt kê, khiến bà tin rằng ai cũng nên có sẵn củ này trong nhà và ăn thường xuyên hơn:

1. Hạ đường huyết

Hành tây rất giàu hợp chất hữu cơ APDS, có tác dụng làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với các chất gây dị ứng, giúp tận dụng lượng đường trong máu và hạ đường huyết. Tiến sĩ Wu cũng giải thích rằng: “Các hợp chất phenolic trong hành tây là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể làm giảm sự hấp thu carbohydrate trong chế độ ăn uống và kích thích tiết insulin.

Đồng thời, lưu huỳnh trong hành tây giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách kích hoạt tăng sản xuất insulin. Ngoài ra, loại củ này chứa crom cũng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn hành tây cũng có thể thúc đẩy bài tiết natri - một yếu tố quan trọng giúp giảm đường huyết”.

2. Ngăn ngừa một số bệnh ung thư

“Hành tây rất giàu selen và quercetin. Selenium là một chất chống oxy hóa, có thể kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể. Do đó ức chế sự phân chia và phát triển của tế bào ung thư, đồng thời làm giảm độc tính của chất gây ung thư. Quercetin có thể ức chế hoạt động của tế bào ung thư và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư”, Tiến sĩ Wu giải thích.

Trong đó, bà nhấn mạnh tác dụng đặc biệt trong phòng chống ung thư đại trực tràng, ung thư phổi. Lý do là loại củ này rất giàu chất phytochemical và chứa quercetin, kaempferol, những chất được khoa học chứng mình là có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu quercetin có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi.

Có rất nhiều cách chế biến giúp tận dụng lợi ích sức khỏe từ hành tây (Ảnh minh họa)

3. Tốt cho tiêu hóa

Bản thân hành tây là một thực phẩm giàu chất xơ, lại có khả năng sinh nhiệt nhất định nên có thể thúc đẩy tiêu hóa, ngừa táo bón. Hành tây còn chứa một loại chất xơ hòa tan đặc biệt gọi là oligofructose, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn tốt trong ruột.

Tiến sĩ Wu cho biết thêm: “Hành tây khá giàu prebiotic, là một loại chất xơ có trong nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt mà cơ thể bạn không thể tiêu hóa được. Thay vào đó, chúng di chuyển đến đường tiêu hóa dưới của bạn và tạo ra môi trường cho các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh (chẳng hạn như men vi sinh) phát triển”.

4. Bảo vệ tim mạch

Nói đến tác dụng bảo vệ tim mạch của hành tây thì nổi bật nhất chính là công dụng làm sạch mạch máu. Tiến sĩ Wu giải thích: “Ngoài chất xơ, củ này rất giàu quercetin và kaempferol, có thể loại bỏ các gốc tự do trong mạch máu và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Quercetin là chất chống oxy hóa mạnh, có thể cải thiện sức khỏe của tế bào nội mô mạch máu, làm cho mạch máu trẻ hơn, giúp máu lưu thông mượt mà hơn”.

Bà nói thêm rằng sunfua trong hành tây có tác dụng chống huyết khối nên có thể ngăn tiểu cầu đông lại. Hành tây còn làm giảm đường huyết, mỡ máu, hạ huyết áp. Trong khi đây đều là những yếu tố có hại cho tim mạch. Ngoài ra, hành tây còn chứa chất chống oxy hóa flavonoid, giúp ngăn ngừa bệnh tim.

5. Tốt cho xương khớp

Lý do là hành tây chứa liên kết peptide đặc biệt “GPCS”, có tác dụng ức chế hoạt động của tế bào xương và kích thích hoạt động của nguyên bào xương. Có tác dụng ức chế quá trình mất xương, tốt cho trẻ em đang lớn và phụ nữ mãn kinh. Hành tây có thể đóng vai trò ngăn ngừa bệnh loãng xương, một tình trạng làm xương yếu đi.

Hành tây rất đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

“Quercetin có trong hành tây đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ giàu chất quercetin mà hành tây có khả năng chống viêm mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm xương khớp, đồng thời còn hỗ trợ ngăn ngừa các cơn đau cấp tính và mạn tính do viêm khớp gây ra”, Tiến sĩ Wu nói.

6. Lợi ích làm đẹp của hành tây

Bên cạnh những lợi ích sức khỏe, Tiến sĩ Wu bật mí rằng ăn hành tây điều độ còn mang lại nhiều tác dụng làm đẹp.

Đầu tiên là ăn hành tây giúp giảm cân. Theo Tiến sĩ Wu: “Loại củ này giàu flavonoid hoạt động như một chất ức chế enzyme Lipase. Lipase được tiết ra từ tuyến tụy để tiêu hóa, hấp thụ chất béo. Ức chế enzyme này cũng có nghĩa là hấp thụ và tích lũy chất béo trong cơ thể ít hơn. Do đó, hành tây chính là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả”.

Thứ hai là hành tây giúp làm đẹp da nhờ giàu vitamin A, vitamin E, chất chống oxy hóa và một số khoáng chất khác. Nhờ vậy, ăn hay uống nước ép hành tây giúp làm da trắng từ bên trong, giảm thâm nám, bảo vệ da khỏi tia cực tím và tăng sản xuất collage, giảm sự xuất hiện nếp nhăn.

Hành tây không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp từ bên trong (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, hành tây là loại củ rất tốt cho tóc và móng. Bà nói: “Nó thúc đẩy sự phát triển của tóc bằng cách cung cấp folate, một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để duy trì các nang tóc khỏe mạnh. Hành tây cũng rất tốt cho việc sản xuất keratin giúp tăng cường các protein cần thiết cho tóc. Loại củ này cũng giàu sắt, folate và chất chống oxy hóa, protein giúp móng chắc khỏe, ít gãy, hồng hào hơn”.

Nguồn và ảnh: EDH, Health GVM