Rắn rất "thích" những sân vườn có 10 đặc điểm này: Có 1 cũng cần thay đổi ngay

Sân vườn xanh mát mang lại không gian thư giãn, nhưng nếu bố trí và chăm sóc không hợp lý, một số khu vực có thể vô tình tạo nơi trú ẩn, nguồn nước hoặc thức ăn cho rắn.

Những đặc điểm nào trong sân vườn dễ thu hút rắn?

Chia sẻ trên Best Life, các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại chỉ ra 10 đặc điểm thường gặp trong sân vườn có thể làm tăng khả năng rắn xuất hiện.

1. Đặt máng ăn cho chim sát nhà

Hạt rơi vãi từ máng ăn cho chim có thể thu hút rắn tới nhà (Ảnh: Shutterstock)

Bản thân máng ăn cho chim không trực tiếp hấp dẫn rắn, nhưng hạt thức ăn rơi xuống có thể thu hút chuột, sóc và các động vật nhỏ.

A.H. David, chuyên gia về rắn của Pest Control Weekly, trang thông tin về kiểm soát sinh vật gây hại, giải thích: “Máng ăn cho chim không trực tiếp thu hút rắn, nhưng chim và các loài gặm nhấm tìm đến đó thì có. Hạt rơi vãi thường thu hút chuột và sóc - những nguồn thức ăn tiềm năng của rắn”.

Nếu sử dụng, nên đặt máng ăn xa nhà và thường xuyên dọn hạt rơi bên dưới.

2. Đồ chơi ngoài sân đọng nước

Xích đu lốp xe, cầu trượt hoặc đồ chơi đặt sát mặt đất có thể giữ lại nước mưa. Những vũng nước nhỏ này có thể trở thành nguồn nước cho rắn.

Chuyên gia David cũng lưu ý các khu vui chơi có nhiều góc tối, râm mát dễ trở thành nơi rắn ẩn nấp. Vì vậy, nên kiểm tra và loại bỏ nước đọng sau mưa.

3. Vòi tưới vườn cuộn dưới đất

Vòi tưới nước cuộn dưới đất có thể hấp dẫn rắn (Ảnh: iStock)

Một cuộn vòi tưới nằm lâu trên nền đất tạo ra khoảng tối, kín đáo để rắn chui vào. Vòi bị rò rỉ còn khiến nước đọng xung quanh. Tốt nhất nên treo vòi lên giá sau khi sử dụng và sửa ngay những vị trí rò nước.

4. Có nhiều dấu vết của chuột

Chuột là nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài rắn. Chuyên gia David cho biết: “Mùi nước tiểu và phân của chuột có thể thu hút nhiều loài rắn, đặc biệt những loài săn động vật gặm nhấm”.

Do đó, thùng rác cần được đậy kín, thức ăn cho vật nuôi không nên để ngoài trời qua đêm.

5. Gầm hiên, sàn gỗ có nhiều khe hở

Khoảng tối và ẩm bên dưới hiên nhà hoặc sàn gỗ là nơi rắn có thể trú ẩn. Các khe hở ở móng, chân tường hay công trình phụ cũng có thể trở thành đường rắn bò vào. Gia đình nên thường xuyên kiểm tra và bịt những khe có thể tạo lối đi cho chúng.

6. Vườn rau, cây ăn quả để quả rụng lâu ngày

Rau quả không trực tiếp “gọi” rắn đến. Vấn đề là trái chín, quả rụng có thể thu hút chim, chuột và côn trùng - những động vật nằm trong chuỗi thức ăn của rắn. Chuyên gia David giải thích: “Những cây này thu hút nhiều động vật nhỏ và côn trùng, từ đó có thể hấp dẫn rắn đang tìm kiếm thức ăn”.

Thu hoạch kịp thời và nhặt sạch quả rụng là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ này.

7. Ao, đài phun nước và chậu nước ngoài sân

Đài phun nước ngoài sân (Ảnh: Shutterstock)

Nguồn nước luôn hấp dẫn động vật, trong đó có rắn. “Các khu vực có nước như ao, chậu tắm cho chim, thậm chí bát nước của vật nuôi có thể thu hút rắn, nhất là ở nơi khô hạn. Rắn không chỉ tìm đến vì nước mà còn vì ếch, chim và những động vật khác tụ tập ở đó”, chuyên gia David cho biết.

8. Đống củi đặt sát nhà

Những thanh củi xếp chồng tạo nhiều khe tối, kín và mát. Chuyên gia David cảnh báo: “Những cấu trúc này giúp rắn tránh thời tiết khắc nghiệt và kẻ săn mồi. Chúng cũng có thể thu hút chuột - con mồi của rắn”.

Củi nên được kê cao khỏi mặt đất và đặt cách xa nhà.

9. Cỏ cao, bụi cây rậm và lá khô chất đống

Sân vườn lâu ngày không cắt tỉa tạo rất nhiều chỗ ẩn nấp. Chuyên gia côn trùng học Nancy Troyano cho biết: “Cỏ cao và bụi cây um tùm vừa thu hút các loài gặm nhấm, vừa tạo lớp che phủ rất tốt cho rắn”.

Lá khô chất thành đống cũng có tác dụng tương tự, giúp rắn dễ ẩn mình và phục kích con mồi.

10. Vườn đá, tường đá có nhiều khe

Những hốc nhỏ giữa các viên đá có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn, nhất là khi chúng nằm sát nhà. Chuyên gia David khuyến cáo: “Nếu sống ở khu vực thường có rắn và những hạng mục này nằm gần nhà, bạn nên cân nhắc lại thiết kế hoặc vị trí của chúng”.

Không phải cứ có một trong 10 đặc điểm trên là chắc chắn rắn sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, giữ sân vườn thông thoáng, hạn chế nước đọng, kiểm soát chuột, dọn quả rụng và loại bỏ những nơi trú ẩn kín đáo sẽ giúp giảm đáng kể các điều kiện khiến rắn muốn tìm đến.

Nguồn: Best Life