4 cây gọi rắn vào nhà

Trồng cây xanh quanh nhà vừa giúp không gian thêm mát mẻ, đẹp mắt lại tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu khu vực sân vườn có quá nhiều cây cối um tùm, dây leo rậm rạp hoặc thường xuyên ẩm thấp, đây có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng của rắn và nhiều loài động vật nhỏ. Đáng chú ý, một số loại cây quen thuộc như sử quân tử, hoa giấy, chuối, tre thường được trồng sát tường, hàng rào và trước sân. Bản thân những loại cây này không phải “nam châm hút rắn”, nhưng khi được trồng quá rậm, không cắt tỉa thường xuyên, chúng có thể vô tình tạo ra những khoảng tối, kín đáo để rắn ẩn náu. Nếu gia đình đang trồng những loại cây này, chỉ cần chú ý cách chăm sóc và giữ khu vực xung quanh thông thoáng là có thể hạn chế nguy cơ rắn xuất hiện.

1. Sử quân tử

Sử quân tử là loại cây leo được nhiều gia đình yêu thích nhờ hoa đẹp, sai hoa và có thể tạo thành những mảng xanh bắt mắt trước cổng hoặc trên hàng rào. Cây sinh trưởng khá mạnh, cành lá có thể phủ kín một khoảng không gian nếu không được cắt tỉa thường xuyên. Chính đặc điểm này khiến những bụi sử quân tử quá um tùm có thể trở thành nơi trú ẩn kín đáo cho các loài bò sát. Khi phần gốc cây có nhiều lá khô, cỏ dại hoặc vật dụng bỏ lâu ngày, không gian càng trở nên tối và khó quan sát. Vì vậy, nếu trồng sử quân tử gần nhà, gia chủ nên thường xuyên tỉa bớt cành lá, đặc biệt là phần sát mặt đất. Khu vực chân cây cũng cần được dọn sạch, tránh để lá mục và đồ đạc chất đống. Cây vẫn có thể phát triển đẹp mà khu vực xung quanh không trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn.

2. Hoa giấy

Hoa giấy nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ và khả năng chịu nắng tốt nên thường được trồng trước cổng, ban công hoặc dọc theo hàng rào. Khi phát triển mạnh, cây có thể tạo thành những tán lớn với nhiều cành đan xen, phía dưới thường có khá nhiều lá rụng và cành khô. Nếu để hoa giấy mọc quá rậm, đặc biệt khi cây được trồng ngay sát tường hoặc những góc khuất, khoảng không bên dưới có thể trở thành nơi nhiều loài động vật nhỏ tìm đến. Đây cũng là yếu tố gián tiếp khiến rắn có thể xuất hiện nếu khu vực đó có nguồn thức ăn phù hợp. Do đó, với hoa giấy, việc cắt tỉa định kỳ rất quan trọng. Gia chủ nên giữ phần gốc thông thoáng, loại bỏ cành khô và không để cây tạo thành những bụi rậm sát cửa ra vào, lối đi. Nếu phát hiện khu vực quanh cây có dấu hiệu bất thường như da rắn, phân hoặc tiếng động trong bụi rậm, không nên tự ý thò tay vào kiểm tra.

3. Cây chuối

Chuối là loại cây quen thuộc ở nhiều khu vườn, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Những bụi chuối lớn thường có tán lá rộng, nhiều bẹ lá xếp chồng và phần gốc tương đối kín. Khi đất xung quanh có độ ẩm cao, nhiều cỏ dại hoặc lá mục, khu vực này càng dễ trở thành nơi trú ẩn của nhiều loài động vật. Đặc biệt, những bụi chuối mọc sát tường, gần kho chứa đồ hoặc cạnh những khu vực ít người qua lại cần được chú ý. Không gian kín và ẩm có thể tạo điều kiện để các loài như ếch, nhái, chuột và côn trùng xuất hiện. Khi nguồn thức ăn dồi dào, rắn cũng có thể tìm đến khu vực này để kiếm mồi. Gia chủ nên chủ động phát quang cỏ dại quanh bụi chuối, dọn lá khô và hạn chế trồng chuối quá sát nhà. Những bụi cây quá rậm cũng nên được tỉa bớt để dễ quan sát phần gốc.

4. Cây tre

Tre là loại cây quen thuộc, dễ sinh trưởng và thường được trồng thành bụi quanh nhà, hàng rào hoặc khu vực vườn. Khi phát triển thành những khóm dày, nhiều thân mọc sát nhau, phía dưới lại có lá khô và cỏ dại, khu vực này có thể tạo thành những khoảng tối, kín đáo để các loài bò sát ẩn náu. Đặc biệt, nếu bụi tre nằm ở vị trí ít người qua lại và có độ ẩm cao, nơi đây càng dễ trở thành môi trường phù hợp cho các loài động vật nhỏ như ếch, nhái, chuột tìm đến. Khi có nguồn thức ăn, rắn cũng có thể xuất hiện để kiếm mồi. Nếu đang trồng tre trong vườn, gia chủ nên thường xuyên phát quang phần gốc, dọn lá khô và cắt bỏ những thân già, mọc quá dày. Đồng thời, không nên để bụi tre phát triển sát cửa nhà, lối đi hoặc những khu vực khuất tầm nhìn để hạn chế những nơi rắn có thể ẩn náu.