5 thứ trong nhà có thể đang “mời gọi” rắn đến

Một số yếu tố trong nhà tưởng như không liên quan lại có thể tạo ra “chuỗi thức ăn” khiến rắn tìm đến. Dưới đây là 5 thứ có thể thu hút rắn vào nhà mà tất cả các gia đình cần chú ý.

Thức ăn của chó, mèo và chim

Thức ăn vật nuôi không nhất thiết trực tiếp thu hút rắn, nhưng thức ăn thừa hoặc hạt rơi vãi có thể kéo chuột và các loài gặm nhấm đến.

Trong khi đó, chuột lại là nguồn thức ăn của nhiều loài rắn. Vì vậy, một chiếc bát thức ăn của chó mèo để ngoài sân qua đêm, thức ăn chim rơi vãi quanh chuồng hoặc túi thức ăn không được bảo quản kín có thể gián tiếp khiến khu vực quanh nhà trở nên hấp dẫn hơn với rắn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên dọn thức ăn thừa, bảo quản thức ăn vật nuôi trong hộp kín và hạn chế để bát thức ăn bên ngoài qua đêm.

Đống củi, gỗ, gạch đá chất lâu ngày

Một đống củi đặt sau nhà có vẻ hoàn toàn bình thường, nhưng những khoảng trống tối, kín giữa các thanh gỗ lại có thể trở thành nơi trú ẩn của nhiều loài động vật, trong đó có rắn.

Tương tự, các đống gạch, tấm ván, vật liệu xây dựng hoặc đồ đạc để lâu ngoài sân cũng tạo ra những khe hẹp mà rắn có thể ẩn náu.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, nếu những đống vật liệu này nằm sát tường nhà, việc rắn từ bên ngoài tiếp cận ngôi nhà sẽ càng thuận lợi hơn.

Gia đình nên sắp xếp củi, gỗ trên giá, cách mặt đất và hạn chế chất đống ngay sát cửa, tường nhà.

Cỏ cao, bụi rậm quanh nhà

Một khu vườn um tùm có thể mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng đồng thời tạo ra nhiều nơi ẩn náu cho rắn.

Cỏ cao, bụi cây rậm, lá khô và thảm thực vật dày giúp rắn dễ dàng di chuyển mà ít bị phát hiện. Những khu vực này cũng có thể là nơi chuột, ếch, cóc và các loài động vật nhỏ sinh sống.

Vì vậy, việc phát quang cỏ dại, cắt tỉa bụi cây và giữ khoảng trống nhất định quanh nhà là một trong những cách đơn giản để giảm nơi trú ẩn của rắn.

Đống đồ cũ, rác và những góc lâu ngày không dọn

Nhà kho, góc sân hoặc khu vực phía sau nhà thường là nơi dễ bị bỏ quên.

Carton, bao tải, tấm tôn, chậu cũ, đồ nhựa, gỗ vụn hay lá cây chất thành đống có thể tạo nên những khoảng tối, ít bị xáo trộn. Đây là điều kiện thuận lợi để các loài động vật nhỏ trú ngụ và cũng có thể trở thành nơi rắn tìm đến.

Do đó, thay vì để đồ đạc chất lâu ngày, gia đình nên thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những vật dụng không còn sử dụng. Đặc biệt, khi dọn những khu vực này, không nên thò tay trực tiếp vào các khe, đống đồ hoặc bụi rậm mà chưa quan sát kỹ.

Nước đọng và những khu vực ẩm thấp

Một chiếc vòi nước bị rò rỉ, chậu cây thường xuyên đọng nước, cống thoát nước hoặc khu vực sân vườn quá ẩm có thể góp phần tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loài động vật.

Bản thân nước không chắc chắn sẽ thu hút rắn. Tuy nhiên, khu vực ẩm ướt có thể thu hút ếch, chuột và các sinh vật khác - những nguồn thức ăn có thể khiến rắn xuất hiện.

Vì vậy, gia đình nên xử lý vòi nước rò rỉ, hạn chế nước đọng và giữ khu vực quanh nhà thông thoáng, sạch sẽ.

Làm gì khi thấy rắn trong nhà

- Khi nhìn thấy rắn, điều quan trọng nhất không phải là tìm cách đuổi hoặc bắt nó bằng mọi giá mà là giữ khoảng cách an toàn.

- Không nên dùng tay, chổi hoặc các vật dụng để cố dồn rắn vào góc. Khi bị dồn ép hoặc cảm thấy bị đe dọa, rắn có thể phản ứng để tự vệ.

- Cách an toàn hơn là đưa trẻ nhỏ, người già và vật nuôi ra khỏi khu vực, giữ khoảng cách với con vật và liên hệ người có chuyên môn để xử lý.

Thay vì tìm cách “đuổi rắn” bằng những mẹo truyền miệng, việc chủ động giảm nguồn thức ăn, dọn nơi trú ẩn, phát quang bụi rậm và bịt các khe hở quanh nhà mới là những biện pháp thiết thực để hạn chế rắn tìm đến.