Trúng Vietlott 200 tỷ đồng mang đi gửi tiết kiệm: Mỗi tháng lãi bao nhiêu?

Ngày 29/10 vừa qua, thông tin một người đàn ông ở Hải Phòng trúng Vietlott 31 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo chia sẻ từ chính chủ, anh cho biết dự định sẽ gửi tiết kiệm khoản tiền này.

Anh N.A ở Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31,4 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott)

Trước đó vào ngày 24/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết có 1 khách hàng đã trúng giải thưởng trị giá 199,9 tỷ đồng. Hồi đầu tháng 10, một nữ khách hàng đến từ An Giang là chị V.N. cũng trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.

Những thông tin này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, đồng thời tò mò: Nếu trúng Vietlott 200 tỷ đồng mà mang đi gửi tiết kiệm, 1 tháng sẽ lãi bao nhiêu?

Khảo sát nhanh lãi suất tiết kiệm tại nhóm ngân hàng Big4 cho thấy: BIDV, VietinBank, Vietcombank cùng niêm yết 1 mức lãi suất ở 3 kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của Agribank lại có phần nhỉnh hơn ở 3 kỳ hạn trên.

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tổng tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

Như vậy, đáp án cho câu hỏi trên sẽ như sau.

Gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Lãi tối thiểu 400 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank hiện cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV

Lãi suất tiết kiệm tại VietinBank

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Như vậy, với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng ở BIDV, VietinBank, Vietcombank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 2,4% x 3/12 = 1,2 tỷ đồng - tương đương mức lãi 400 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 3% x 9/12 = 4,5 tỷ đồng - tương đương mức lãi 500 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 5,4% x 12/12 = 10,8 tỷ đồng - tương đương mức lãi 900 triệu đồng/tháng.

Gửi tiết kiệm 200 tỷ đồng tại Agribank: Lãi tối thiểu 791,67 triệu đồng/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank

Như vậy, với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng ở Agribank trong 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi tương ứng lần lượt là:

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 4,75% x 3/12 = 2,375 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 791,67 triệu đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 9 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 6,6% x 9/12 = 9,9 tỷ đồng - tương đương mức lãi 1,1 tỷ đồng/tháng.

- Gửi 200 tỷ đồng kỳ hạn 12 tháng: Tổng tiền lãi = 200 tỷ đồng x 6,8% x 12/12 = 13,6 tỷ đồng - tương đương mức lãi khoảng 1,133 tỷ đồng/tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp vào ngày 30/10. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.



