Bất ngờ trúng Jackpot 31,4 tỷ: Người đàn ông Hải Phòng tiết lộ cách sử dụng khoản tiền thưởng khổng lồ

Ngày 29/10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 31,4 tỷ đồng cho người trúng giải. Anh N.A, người đang sinh sống tại TP Hải Phòng là chủ nhân của tấm vé trúng thưởng. Đáng chú ý, người đàn ông này mới tham gia dự thưởng Vietlott khoảng 6 tháng trước khi may mắn trúng giải độc đắc.

Theo Vietlott, anh N.A mua vé dự thưởng thông qua kênh phân phối trên điện thoại của công ty, sử dụng ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Anh N.A hiện sinh sống và làm công việc tự do tại Hải Phòng. Anh biết đến Vietlott qua các hoạt động truyền thông, quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng và bắt đầu tham gia dự thưởng từ khoảng 6 tháng gần đây.

Trong thời gian này, anh thường xuyên mua vé các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35. Bộ số mang lại giải thưởng hơn 31,4 tỷ đồng được anh lựa chọn dựa trên những con số mà bản thân cảm thấy may mắn và duy trì qua nhiều kỳ quay số mở thưởng.

Trước khi trúng Jackpot Mega 6/45, anh N.A từng một lần trúng giải Nhất của sản phẩm này với giá trị 10 triệu đồng.

Chia sẻ về giải thưởng lớn, anh cho biết khoản tiền này có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế gia đình, giúp cuộc sống của các thành viên ổn định và tốt đẹp hơn. Sau khi nhận thưởng, anh dự định gửi tiết kiệm ngân hàng, dành một phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăm lo cho gia đình. Trong tương lai, anh sẽ cân nhắc đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp khi có cơ hội.

Theo quy định, với giải thưởng hơn 31,4 tỷ đồng, anh N.A phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là TP Hải Phòng. Số thuế phải nộp là hơn 3,1 tỷ đồng, tương ứng 10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng. Khoản thuế này được khấu trừ trực tiếp trước khi người trúng thưởng nhận tiền.

Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot hơn 31 tỷ đồng cho anh N.A

Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có 10 năm hoạt động trong nghề. Theo số liệu công bố, tính đến hết tháng 5/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỷ đồng, đồng thời xây dựng hệ thống sản phẩm và phân phối trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 18/7, Vietlott chính thức ra mắt thị trường, mang đến hình thức xổ số tự chọn số điện toán, khác biệt so với loại hình xổ số truyền thống. Trong đó, sản phẩm đầu tiên Mega 6/45 nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ cơ chế giải thưởng cộng dồn Jackpot.

Đến nay, Vietlott đã phát triển danh mục gồm 7 sản phẩm xổ số tự chọn, gồm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 và Lotto 5/35.

Sau gần 10 năm, doanh nghiệp đã trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng cho người chơi trên cả nước. Trong đó, riêng các giải Jackpot của Mega 6/45 và Power 6/55 chiếm khoảng 18.340 tỷ đồng.Tính đến tháng 5/2026, doanh nghiệp đã nộp ngân sách gần 16.000 tỷ đồng .

Riêng năm 2025, Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt vé trúng thưởng và chi trả hơn 5.342 tỷ đồng cho người chơi, tăng 25% so với năm trước.