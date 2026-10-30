Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc chuyển mưa lạnh

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới có cường độ khá mạnh

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Đông trên cao từ tối qua 29/10 đến sáng nay (30/10), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, trong ngày 30/10, TP. Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình tiếp tục có mưa to

Ngoài ra, các khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và Lâm Đồng cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 30/10, mưa ở những khu vực trên có xu hướng giảm.

Không khí lạnh tràn về gây mưa rào và dông tại khu vực Bắc Bộ (Ảnh: Như Hoàn).

Báo Sức khỏe và Đời sống thuật lại dự báo của cơ quan khí tượng cho hay, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ chỉ mát trong hôm nay, đến 2 ngày cuối tuần mưa giảm, mức nhiệt lại tăng lên. Như tại Thủ đô Hà Nội, 2 ngày cuối tuần trời nắng nhiệt độ tăng lên 31-32 độ.

Đến khoảng 1-2 ngày đầu tháng 11, khu vực này có khả năng chịu tác động của đợt không khí lạnh mới dự báo sẽ gây mưa rào và giông rải rác, nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng, thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong.

Chuyên gia dự báo về thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm nay

Trước đó, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ sẽ phổ biến cao hơn 0,5 - 1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1 - 2 độ C.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI (nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).

Với nền nhiệt cao hơn trung bình thì khả năng cao không khí lạnh trong mùa Đông năm nay sẽ có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.