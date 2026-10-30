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Dự báo thời tiết 30/10: Miền Bắc nhiều nơi mưa rào, miền Nam chiều tối có dông

| | Xã hội

Ngày 30/10, nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, hình thái thời tiết này có thể xuất hiện ở miền Nam lúc chiều tối, tối.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/10/2026

Sáng 30/10, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời tiết các khu vực khác ở Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Đêm 30/10 và ngày 31/10, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng ráo.

Cũng trong ngày 30/10, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 31/10, các khu vực này còn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Ngày 30/10, nhiều nơi ở miền Bắc, miền Nam có mưa. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết tương đối ổn định khi mưa rào và dông xảy ra trên diện hẹp, ở một vài nơi, ngày nắng. Trong đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày 30/10, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/10/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó, đồng bằng và ven biển cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

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