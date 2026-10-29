Chủ tịch Cây xanh Công Minh chỉ đạo xóa email, hủy tài liệu trước khi bỏ trốn

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Công Minh (54 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, cùng 46 bị can khác trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đáng chú ý, cáo trạng làm rõ những hành vi của Nguyễn Công Minh sau khi cơ quan công an khởi tố, điều tra sai phạm tại hệ thống doanh nghiệp do ông điều hành.

Bị can Nguyễn Công Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cáo trạng, khi Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố điều tra hành vi sai phạm của hệ thống Cây xanh Công Minh vào năm 2023, Nguyễn Công Minh đã thu lại những máy tính quan trọng, chỉ đạo nhân viên xóa email, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và thay đổi điện thoại sử dụng.

Đến ngày 6/6/2023, Nguyễn Công Minh cùng gia đình bỏ trốn ra nước ngoài.

Do bị can không có mặt tại địa phương, cơ quan chức năng không xác định được nơi ở, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, đăng thông tin công khai và thực hiện các thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.

Trước khi bỏ trốn, Nguyễn Công Minh được xác định là người tổ chức, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh với 60 công ty hoạt động tại 38 tỉnh, thành phố.

Theo cáo trạng, dù các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động của hệ thống vẫn chịu sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Nguyễn Công Minh.

Để quản lý hoạt động đấu thầu tại các địa phương, Minh tổ chức bộ máy gồm Hội đồng quản trị, các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh cùng bộ phận pháp lý, kỹ thuật.

Các chi nhánh có nhiệm vụ tiếp cận chủ đầu tư, tìm kiếm dự án, khảo sát địa bàn và chuẩn bị những công việc liên quan đến đấu thầu.

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Công Minh trực tiếp hoặc thông qua các cá nhân quản lý chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân trong hệ thống để tham gia đấu thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh.

Theo cáo trạng, hệ thống doanh nghiệp này còn sử dụng các công ty đóng vai trò “quân xanh” nhằm tạo sự cạnh tranh về hình thức trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu 1.218 dự án tại 38 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 264,8 tỷ đồng.

Dự án trồng cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Công Minh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Do Nguyễn Công Minh đang bị truy nã, cơ quan tố tụng thực hiện việc truy tố vắng mặt theo quy định pháp luật.

Vụ án được chuyển đến TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm.