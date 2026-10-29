Hà Nội nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro số 8 đến sân bay Gia Bình

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình .

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 8 (metro số 8) qua Bắc Ninh đến sân bay Gia Bình.

“ Hai địa phương đã cơ bản thống nhất về hướng kết nối. Tuy nhiên, theo phương án đang nghiên cứu, hành khách từ sân bay muốn đến một số khu vực trung tâm Hà Nội vẫn phải chuyển sang tuyến khác. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách ”, ông Trương Việt Dũng nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định địa phương sẵn sàng tham gia thực hiện phương án kết nối theo hướng tuyến được cơ quan có thẩm quyền xác định, phù hợp với khả năng nguồn lực.

Bắc Ninh cũng kiến nghị bố trí đồng bộ hạ tầng đường sắt ngầm và không gian nhà ga ngay trong quá trình xây dựng sân bay Gia Bình, tránh phải thi công bổ sung sau khi công trình đi vào khai thác.

Thông tin về quy mô sân bay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, hệ thống giao thông kết nối sân bay đang được nghiên cứu theo các hướng Hà Nội, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hải Phòng và Quảng Ninh, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bố trí ga đường sắt trong khu vực sân bay. Vấn đề đặt ra là phải xác định phương án kết nối tuyến đường sắt đô thị từ Hà Nội qua Bắc Ninh vào nhà ga này, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch đường sắt và quy hoạch cảng hàng không.

Hạn chế hành khách phải chuyển tàu

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý việc quy hoạch khu vực sân bay Gia Bình cần gắn với phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, lưu trú, nhà ở cho người lao động và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ hoạt động của sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các bộ, ngành, cơ quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Trong đó, các cơ quan tập trung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch sân bay với mạng lưới đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng, đường bộ và các đầu mối giao thông, logistics trong khu vực.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố làm rõ mối quan hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; đề xuất phương án kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 8 và các tuyến liên quan, vị trí nhà ga, đầu mối trung chuyển và khả năng tiếp cận khu vực nhà ga hàng không.

Đặc biệt, Hà Nội cần nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách. Ga trung tâm không chỉ có vai trò trong tổ chức giao thông mà còn gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), thương mại và dịch vụ quanh nhà ga.

“ Việc tổ chức mạng lưới phải tính đến hành trình thực tế của hành khách, hạn chế đi vòng hoặc chuyển tàu nhiều lần, nhất là đối với khách quốc tế mang theo hành lý ”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh và định hướng nghiên cứu kết nối liên thông, trực tiếp giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, trên cơ sở tính toán kỹ phương án quy hoạch và tổ chức vận hành.

Hà Nội cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bắc Ninh, Hải Phòng và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch các địa phương; gửi kết quả đề xuất về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bắc Ninh chủ trì rà soát các quy hoạch, công trình giao thông và hạ tầng tiếp cận nhà ga hành khách, khu hàng hóa, đầu mối trung chuyển của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc phạm vi quản lý.

Ngày 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 8 dài khoảng 91 km, kết nối Hòa Lạc qua Sơn Đồng, Mai Dịch (Vành đai 3), Lĩnh Nam đến Dương Xá, với tổng mức đầu tư cho đoạn thuộc Hà Nội khoảng 317.393 tỷ đồng. Đây là tuyến metro dài nhất trong quy hoạch của Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, giữa vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế vùng và kết nối liên tỉnh.



