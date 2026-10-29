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Bắt tạm giam Nguyễn Văn Lực SN 2003 liên quan đến số tiền 550 nghìn đồng

| | Xã hội

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 29/10, Công an phường Long Phú cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lực (sinh năm 2003, ngụ khóm Long Thị A, phường Long Phú, tỉnh An Giang).

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Lực SN 2003 - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Lực tại cơ quan công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20/10, Nguyễn Văn Lực rủ N. T. B. T, sinh năm 2014 và N. Đ. T, sinh năm 2016, cùng ngụ khóm Long Thị A, phường Long Phú, đến khu vực Trường Tiểu học Long Phú để trộm một con heo đất bên trong có 550 nghìn đồng.

Sau khi lấy trộm, Lực cho mỗi em 30 nghìn đồng, số tiền còn lại được sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi biết quan Công an tiến hành điều tra xác minh vụ việc, Lực đến Công an phường xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Lực là đối tượng từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và vừa trở về địa phương vào tháng 8/2026.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lực về tội "Trộm cắp tài sản".

Riêng N. T. B. T và N. Đ. T chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được giao cho gia đình quản lý, theo dõi theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

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