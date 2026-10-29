Người dân nhận được cuộc gọi có nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Ngày 27/10/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Hảo (sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1985, trú tại phường Chũ, thành phố Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trưa 15/10, Công an xã Quang Trung tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T.H., trú tại địa phương, về việc bị các đối tượng đến nhà, sử dụng chiêu trò “tri ân khách hàng” để chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan Công an. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, truy xét và làm rõ hai đối tượng nghi thực hiện hành vi lừa đảo là Hảo và Hải.

Thủ đoạn tặng quà giá trị nhỏ để chiếm đoạt tiền

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng giả danh nhân viên siêu thị điện máy, thông báo sắp khai trương cửa hàng rồi tìm đến nhà người dân với lý do “tri ân khách hàng”.

Tại đây, chúng tặng những món quà có giá trị nhỏ như nước giặt, dụng cụ mài dao, đèn tích điện… nhằm tạo thiện cảm, khiến người dân tin tưởng và mất cảnh giác.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đề nghị mượn tiền để chụp ảnh báo cáo về công ty, đồng thời hứa sẽ hoàn trả ngay và tặng thêm những phần quà có giá trị lớn hơn.

Khi người dân tin tưởng, giao tiền, các đối tượng lợi dụng sơ hở để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, bà D.T.H. đã bị chiếm đoạt 20 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo gì với người dân?

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những người tự xưng là nhân viên siêu thị, doanh nghiệp đến tận nhà tặng quà hoặc gọi điện thông báo trúng thưởng, nhận quà tri ân bất ngờ.

Người dân không nên vội tin vào những lợi ích dễ dàng, không cho người lạ mượn tiền để làm thủ tục nhận quà. Đồng thời, cần thận trọng trước các yêu cầu kết bạn Zalo đáng ngờ, truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền để nhận những phần quà được quảng cáo là miễn phí hoặc nạp tiền làm nhiệm vụ trực tuyến theo hướng dẫn của người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý. Trường hợp đã chuyển tiền hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản bị lộ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an.