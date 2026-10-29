Tất cả người dân lắp camera chú ý mức phạt đến 50 triệu đồng đã được áp dụng

Mức xử phạt khi sử dụng dữ liệu cá nhân từ hệ thống camera công cộng

Công an tỉnh Cà Mau thông tin, Điều 71 Nghị định số 330 của Chính phủ ngày 19/8/2026 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định như sau:

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Lắp đặt, sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng, khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không áp dụng các hình thức thông báo, cảnh báo bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử ở vị trí dễ nhận biết để chủ thể dữ liệu cá nhân hiểu được mình đang bị ghi âm, ghi hình;

Không cung cấp thông tin liên hệ của Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ảnh được tạo bởi AI.

Ngoài ra, các tổ chức vi phạm còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là:

Buộc hủy, xóa tới mức không thể khôi phục dữ liệu âm thanh, hình ảnh thu thập trái quy định đối với hành vi vi phạm;

Buộc thiết lập và công khai thông tin liên hệ của Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để chủ thể dữ liệu cá nhân có thể yêu cầu truy xuất hình ảnh;

Cung cấp minh chứng thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi vi phạm không cung cấp thông tin liên hệ của Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu truy xuất hình ảnh của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân do tổ chức thực hiện. Trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được áp dụng với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm khi lắp camera tại nơi làm việc

Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc lắp đặt camera giám sát, sử dụng phần mềm quản lý thiết bị hoặc các công cụ công nghệ khác có thể giúp doanh nghiệp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, quản lý hoạt động và nâng cao hiệu quả công việc. Pháp luật không cấm doanh nghiệp sử dụng những công cụ này.

Tuy nhiên, dữ liệu hình ảnh, thông tin về hoạt động, vị trí hoặc các dữ liệu khác gắn với người lao động có thể là dữ liệu cá nhân. Vì vậy, quá trình thu thập, xử lý những dữ liệu này phải bảo đảm các nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có yêu cầu minh bạch, thông báo để người lao động biết rõ về biện pháp công nghệ được áp dụng.

Cũng theo quy định tại Nghị định số 330, từ ngày 19/8, doanh nghiệp áp dụng biện pháp công nghệ để thu thập dữ liệu cá nhân của người lao động mà không thông báo cho người lao động có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, cụ thể như sau: