Cây xanh Công Minh lập 60 công ty, dùng 'quân xanh' thâu tóm cả nghìn gói thầu

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cây xanh Công Minh và các đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan tố tụng làm rõ phương thức Nguyễn Công Minh tổ chức, điều hành hệ thống doanh nghiệp tham gia đấu thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, dù các doanh nghiệp trong hệ thống có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động đấu thầu vẫn được tổ chức theo sự chỉ đạo, phân công của Nguyễn Công Minh.

Xây dựng mạng lưới doanh nghiệp trên cả nước

Theo cáo trạng, ngày 28/2/2002, Nguyễn Công Minh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh tại Bình Phước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, hoa và cây cảnh.

Đến năm 2008, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cây xanh Công Minh.

Từ năm 2015, Nguyễn Công Minh chuyển hoạt động sang nhận thầu thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước và một số địa phương khác. Đến năm 2017, hoạt động kinh doanh tiếp tục được mở rộng sang nhiều tỉnh, thành phố.

Theo cơ quan tố tụng, đến tháng 6/2023, hệ thống Cây xanh Công Minh có 60 công ty với tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố.

Để quản lý hệ thống, Nguyễn Công Minh tổ chức bộ máy gồm Hội đồng quản trị, các khu vực, chi nhánh và bộ phận chuyên môn.

Các khu vực được phân chia theo địa bàn, gồm Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Giám đốc khu vực chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của các chi nhánh, tiếp nhận thông tin về dự án và báo cáo Nguyễn Công Minh.

Các chi nhánh có nhiệm vụ tìm kiếm dự án, tiếp cận chủ đầu tư, khảo sát giá cây xanh, lập kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị những công việc liên quan đến đấu thầu.

Bố trí công ty làm “quân xanh”

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Minh sử dụng các công ty trong hệ thống để tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương. Mặc dù các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, việc tham gia đấu thầu được thực hiện theo sự phân công của Minh và các cá nhân quản lý khu vực.

Cơ quan tố tụng xác định, để tránh tình trạng các công ty trong hệ thống cạnh tranh với nhau, Nguyễn Công Minh phân chia địa bàn hoạt động và lựa chọn pháp nhân tham gia từng dự án.

Đối với những gói thầu cần có nhiều doanh nghiệp tham gia, hệ thống sử dụng các công ty khác nhau để tạo sự cạnh tranh về hình thức.

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Minh chỉ đạo các cá nhân lựa chọn doanh nghiệp tham gia với vai trò “quân xanh”, giúp công ty được xác định trước có điều kiện thuận lợi trúng thầu.

Một số trường hợp, doanh nghiệp được lựa chọn tham gia đấu thầu nhưng không trực tiếp thực hiện dự án sau khi trúng thầu.

Cáo trạng cũng xác định, các giám đốc khu vực và giám đốc chi nhánh phối hợp với bộ phận pháp lý, kỹ thuật để chuẩn bị hồ sơ dự thầu, sử dụng pháp nhân trong hệ thống theo sự phân công.

Trúng thầu hơn 1.200 dự án

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2023, hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu 1.218 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại 38 tỉnh, thành phố. Tổng giá trị hợp đồng được xác định là 3.962.317.983.432 đồng.

Cáo trạng xác định Nguyễn Công Minh là người tổ chức, điều hành hoạt động của hệ thống, trực tiếp chỉ đạo các cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ trách nhiệm của các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh, bộ phận pháp lý, kỹ thuật và những người liên quan trong quá trình thực hiện các dự án.

Theo Viện KSND Tối cao, các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 790,6 tỷ đồng.