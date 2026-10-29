Hiện trạng Công viên Thủ Lệ sau nửa thế kỷ phục vụ người dân và du khách

Sau gần 50 năm hoạt động, bài toán đặt ra với công viên Thủ Lệ không chỉ là sửa chữa những hạng mục đã cũ, mà còn là tổ chức lại không gian để đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân và cải thiện điều kiện sống của động vật.