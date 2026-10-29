Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Minh Thư SN 1987

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên báo Lao Động rằng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thư (sinh năm 1987, thường trú tại Tổ dân phố Võ Cang, phường Tây Nha Trang) theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Tuổi Trẻ đăng tải, từ ngày 19/4/2025, Nguyễn Thị Minh Thư đứng ra mở và vận hành các dây hụi với tư cách là chủ cái hụi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đến khoảng tháng 1/2026, dù đã mất khả năng tài chính và không thể duy trì các dây hụi cũ, nhưng do áp lực trả nợ cá nhân, Thư đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách mở thêm hàng loạt dây hụi mới có chu kỳ ngắn (loại 1 ngày, 2 ngày hoặc 1 tuần).

Chân dung Nguyễn Thị Minh Thư. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Để thao túng các dây hụi này, bị can đã sử dụng hàng loạt tài khoản Zalo ảo mang các tên như “Nga Ngố”, “Vườn Bia”, “Vinh Lion”, “Tú Nguyễn”, “Khánh Hùng” để tham gia hụi và liên tục "hốt huê" ngay trong các kỳ đầu tiên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ những người chơi chân chính đã bị Thư dùng để trả các khoản nợ cá nhân chồng chất. Đến ngày 9/2/2026, khi không còn khả năng che giấu, Thư chính thức tuyên bố "bể huê" rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án của bị can Nguyễn Thị Minh Thư nhanh chóng liên hệ làm việc để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa), địa chỉ số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều tra viên thụ lý: Thiếu tá Trần Thị Hoài Phương (Số điện thoại liên hệ: 0905.234.289).