Ngày mai, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu tác động của gió Đông Bắc kết hợp với địa hình và nhiễu động trong đới gió Đông, hôm nay (29/10), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, trong đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến sáng mai (30/10), khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc có khả năng sẽ đón một đơt không khí lạnh mới ngay đầu tháng sau, gây mưa dông (Ảnh: Việt Hùng).

Tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng cho biết, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/10

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ, giảm khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, chấm dứt nắng nóngĐỌC NGAY

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.