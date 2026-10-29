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Tất cả người dùng VNeID chú ý, thông báo nóng từ công an

| | Xã hội

Phòng An ninh mạng - Công an thành phố khuyến cáo toàn bộ người dân chú ý khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Phòng An ninh mạng - Công an thành phố Hải Phòng ngày 27/10/2026 đã ra cảnh báo Cảnh báo giả mạo Hệ thống định danh điện tử Bộ Công an để lừa đảo.

Theo đó, Phòng An ninh mạng vừa phát hiện trang web bcavneid.com giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Website giả mạo này được thiết kế giao diện gần giống với hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn. Việc đăng nhập vào trang web này sẽ khiến người dân đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình, lộ dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP, hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị để phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật. Dù không phải là thủ đoạn mới, các đối tượng liên tục thay đổi hình thức tinh vi hơn, đánh vào tâm lý chủ quan và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của một bộ phận người dân để dụ dỗ truy cập, đăng nhập thông tin.

Tất cả người dùng VNeID chú ý, cảnh báo nóng từ công an - Ảnh 1.

Website giả mạo - Ảnh: Công an Hải Phòng

Phòng An ninh mạng - Công an thành phố khuyến cáo toàn bộ người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại các cổng dịch vụ công chính thức.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP trên các trang web không rõ nguồn gốc; Khi cần hỗ trợ, Nhân dân nên đến trực tiếp cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng của Phòng An ninh mạng Công an thành phố để được hướng dẫn an toàn (069.278.5415 hoặc hotline 0766.05.05.05).

Tất cả người dùng VNeID chú ý, cảnh báo nóng từ công an - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

vietnamdaily

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