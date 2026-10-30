Người đàn ông Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỷ đồng, dự định gửi tiết kiệm

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 31,4 tỷ đồng cho anh N.A., sinh sống tại Hải Phòng. Sau khi nhận thưởng, anh dự định gửi tiết kiệm ngân hàng và dành một phần tiền để chăm lo cho gia đình.

Anh N.A. trúng Jackpot tại kỳ quay số mở thưởng 01578 ngày 21/10/2026, với giá trị giải thưởng 31.406.181.500 đồng trước thuế. Lễ trao giải được tổ chức ngày 29/10.

Theo Vietlott, qua kiểm tra dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, công ty xác định chủ nhân tấm vé trúng thưởng là anh N.A., sử dụng thuê bao VinaPhone và mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS.

Anh N.A. làm công việc tự do tại Hải Phòng, bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 6 tháng trước. Anh thường mua vé Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35, gần như mỗi ngày.

Anh N.A, khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 của Vietlott. Ảnh: Vietlott.

Theo chia sẻ của người trúng thưởng, bộ số mang lại giải Jackpot được lựa chọn dựa trên những con số anh cảm thấy may mắn và duy trì qua nhiều kỳ quay. Trước đó, anh từng trúng giải Nhất Mega 6/45 trị giá 10 triệu đồng.

Khi biết tin trúng giải lớn, anh cho biết rất bất ngờ và hạnh phúc, đồng thời chia sẻ niềm vui với gia đình. Theo anh, khoản tiền này có thể giúp cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế, tạo sự ổn định cho cuộc sống của các thành viên.

Sau khi nhận thưởng, anh dự định gửi tiết kiệm phần lớn số tiền, sử dụng một phần cho sinh hoạt và chăm lo gia đình. Anh cũng cân nhắc đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp khi có cơ hội.

Tại lễ trao thưởng ngày 29/10, anh N.A. dành 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Theo quy định, anh N.A. phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng, tương đương khoảng 3,14 tỷ đồng. Khoản thuế được khấu trừ trước khi trả thưởng.