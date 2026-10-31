Việt Nam vừa chứng kiến một kỷ lục chưa từng có, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Ảnh minh họa: ĐSPL

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 10 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, với tổng kim ngạch ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt qua mốc 1.000 tỷ USD (vượt qua cả quy mô của năm 2025).

Đáng chú ý, riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự kiến của Cục Hải quan, xuất khẩu cả năm tăng trên 25%, cao hơn mục tiêu 15 - 16% Chính phủ đề ra.

Động lực tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2026 chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, tính đến ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối này đạt khoảng 778 tỷ USD, tương ứng tăng 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%. Trong số đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ lực, khi chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng tích cực ở nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc và ASEAN.

Ngoài ra, trong 10 tháng qua, 3 nhóm hàng có trị giá giao thương lớn nhất bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các nhóm này đạt khoảng 532 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cán cân thương mại, trong tháng 10/2026 ước đạt xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Qua đó, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD. Đây là kết quả cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam phấn đấu trong nhóm 10 nước có kim ngạch xuất - nhập khẩu lớn nhất thế giới

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng. Ảnh minh họa

Trên thực tế, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cơ quan này đặt mục tiêu xuất khẩu tăng bình quân 15 - 16% mỗi năm, nhập khẩu tăng 12 - 13% trong giai đoạn 2026 - 2030. Đáng chú ý, đến 2045, Việt Nam phấn đấu vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất - nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, dự thảo này còn hướng tới thặng dư thương mại bền vững, với tỷ lệ xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân 3 - 6% giai đoạn 2026 - 2030, lên 7 - 10% vào năm 2045.

Đồng thời, dự thảo cũng đặt mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu theo chiều sâu, nâng cao hàm lượng chế biến, khoa học và công nghệ. Theo đó, nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực doanh nghiệp trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước lên khoảng 28 - 30% vào năm 2030 và 38 - 40% vào năm 2045.

Bộ Công Thương đề xuất tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 89 - 90% vào năm 2030 và trên 92% vào năm 2045. Cùng với đó, tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo tăng lên khoảng 50% vào năm 2030 và trên 55% vào năm 2045.

Về thị trường, dự thảo của Bộ Công Thương đề xuất đặt mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, giảm mức độ tập trung, phát triển hợp lý cả về chiều rộng và chiều sâu.

Cụ thể, theo dự thảo, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu không thị trường xuất khẩu nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch, đồng thời cũng không thị trường nhập khẩu nào vượt 35%. Đồng thời, tỷ trọng cộng gộp của ba thị trường hoặc khu vực xuất khẩu lớn nhất được định hướng xuống dưới 55%.

Dự thảo trên còn đặt mục tiêu mở rộng độ phủ thị trường, đưa số thị trường xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD lên trên 45 thị trường vào năm 2030 và 55 thị trường vào năm 2045.

Với các thị trường mới như Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh, dự thảo nêu rõ tỷ trọng xuất khẩu được kỳ vọng đạt khoảng 10% vào năm 2030 và 15% năm 2045.

Trên thực tế, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong số đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

<title>Bạn hiểu thế nào về tầm soát ung thư?</title> /* ===================================================================== LÕI CSS KHẢO SÁT — HỆ HIỂN THỊ CHUẨN (HT9, 29/10/2026) Gốc: template Lật giở 19/6/2026 + khối thêm của drone v2.1 + các điều sửa trong luat/. Bản này chỉ chuẩn hoá phần NHÌN theo thang đo chung: · Chữ: thang cỡ cố định (11 · 13.5 · 15 · 16.5 · 18 · 21 · 23), mobile hạ một bậc ở tít và câu hỏi. · Khoảng cách: lưới 4 px (4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32). · Màu: mọi chữ đạt tương phản WCAG 2.2 AA (≥ 4,5:1) trên nền trắng; mọi nền tô đầy có chữ trắng dùng --brand-deep (5,3:1). · Vùng chạm: mọi nút ≥ 44 px chiều cao; có viền tiêu điểm khi dùng bàn phím (:focus-visible). · Giảm chuyển động khi máy người đọc bật prefers-reduced-motion (trừ thanh đếm ngược tự lật, vốn là thông tin chứ không trang trí). 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font-size: var(--fs-title); font-weight: 700; color: var(--ink); margin: 0 0 var(--s3); line-height: 1.3; letter-spacing: -0.012em; text-wrap: balance; } /* Câu kết thúc: giấu nút tiếp. Lời cảm ơn KHÔNG còn tự hiện khi trả lời xong — chỉ hiện qua .thanks-inline sau khi bấm "Gửi đi" thành công (KS5, HT7). */ .quiz-page.is-end .btn-show-answer { display: none !important; } /* Chọn trước, bấm Xác nhận sau */ .quiz-page:not(.answered) .choice-radio:checked + .choice-label { background: var(--bg-hover); border-color: var(--brand-deep); box-shadow: inset 0 0 0 1px var(--brand-deep); } .quiz-page:not(.answered) .choice-radio:checked + .choice-label .choice-prefix { background-color: var(--brand-deep); border-color: var(--brand-deep); color: #fff; } .btn-confirm { background-color: var(--brand-deep); color: #fff; border-color: var(--brand-deep); } .btn-confirm:hover { background-color: var(--brand-press); border-color: var(--brand-press); } .btn-confirm[disabled] { background-color: #e4e0d8; border-color: #e4e0d8; color: #57534c; opacity: 1; cursor: not-allowed; } .quiz-page.answered .btn-confirm { display: none !important; } /* Hàng điều khiển ba cụm: TIẾN ĐỘ | (dải cuối riêng) | Quay lại · Câu tiếp theo */ .box-controls { justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; row-gap: var(--s3); } .bc-score { display: flex; align-items: center; gap: var(--s2); font-size: var(--fs-eyebrow); color: var(--text-sub); font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: .1em; white-space: nowrap; line-height: 1.3; } .bc-score .user-score { color: var(--brand-deep); font-weight: 700; font-size: 14px; margin-left: var(--s1); font-variant-numeric: tabular-nums; letter-spacing: 0; } /* Thanh tiến độ mảnh (HT6) */ .prog-track { position: relative; flex: 0 0 88px; height: 3px; background: var(--light-gray); overflow: hidden; } .prog-fill { position: absolute; left: 0; top: 0; bottom: 0; width: 0%; background: var(--brand-deep); transition: width .3s ease; } .bc-react { display: flex; gap: var(--s2); align-items: center; } .react-btn { display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; gap: var(--s1); min-width: var(--tap); height: var(--tap); padding: 0 var(--s2); border-radius: 0; box-sizing: border-box; background: transparent; border: 1px solid var(--border-ctl); cursor: pointer; font-family: var(--font); color: var(--text-mid); line-height: 1; transition: border-color .2s ease, background .2s ease; } .react-btn:hover { border-color: var(--brand-deep); background: var(--bg-hover); } .react-e { font-size: 16px; } .react-n { font-size: 12px; font-weight: 600; font-variant-numeric: tabular-nums; } .react-n:empty { display: none; } .react-btn.pop { animation: reactPop .35s ease; } @keyframes reactPop { 0% { transform: scale(1); } 40% { transform: scale(1.2); } 100% { transform: scale(1); } } .bc-nav { display: flex; gap: var(--s2); align-items: center; } .bc-nav .btn-control { padding: 10px var(--s4); font-size: 14px; } @media (max-width: 440px) { .bc-nav { width: 100%; justify-content: flex-end; } .bc-nav:empty { display: none; } .bc-nav .btn-show-answer, .bc-nav .btn-confirm { flex: 1 1 auto; } } /* Trang nhân khẩu học */ .demo-grid { display: flex; gap: var(--s4); align-items: flex-start; } .demo-col { flex: 1; } .demo-col .choice-prefix { display: none; } .demo-col .choice-label { padding-right: var(--s4); font-size: var(--fs-body); min-height: 60px; box-sizing: border-box; } .quiz-page[data-demo] .choice-radio[value="correct"]:checked + .choice-label { background: var(--brand-deep); color: #fff; border-color: var(--brand-deep); } .quiz-page[data-demo].answered .choice-label { cursor: default; } @media (max-width: 420px) { .demo-grid { flex-direction: column; align-items: stretch; } .demo-col { width: 100%; } } /* Trang nhiều câu cùng trang (vd Nhóm tuổi | Giới tính) */ .group-grid { flex-wrap: wrap; row-gap: var(--s5); } .group-col { flex: 1 1 200px; } .group-head { font-family: var(--font); font-size: var(--fs-sub); font-weight: 600; color: var(--ink); margin: 0 0 var(--s3); line-height: 1.4; } .quiz-page[data-kind="group"] .choice-radio[value="correct"]:checked + .choice-label { background: var(--brand-deep); color: #fff; border-color: var(--brand-deep); } .quiz-page[data-kind="group"].answered .choice-label { cursor: default; } .intro-sub + .intro-sub { margin-top: var(--s3); } /* Khuôn DỌC = Lật giở duỗi phẳng */ .layout-doc .quiz-page { display: block; animation: none; border-bottom: 1px solid var(--border); padding-bottom: var(--s6); margin-bottom: var(--s6); } .layout-doc .quiz-page.bi-an { display: none; } .layout-doc .autolift-bar, .layout-doc .autolift-hint { display: none !important; } .layout-doc .quiz-page .box-controls { border-top: none; margin-top: var(--s4); padding-top: 0; justify-content: flex-end; } /* Bản Dọc: không hiện tiến độ và nút "Quay lại" theo từng khối (HT6). Nút "Bỏ qua" (.btn-skip) KHÔNG nằm trong diện ẩn này. */ .layout-doc .bc-score { display: none; } .layout-doc .btn-back { display: none; } .doc-controls { margin-top: var(--s5); } /* Thông báo nhanh */ .survey-toast { position: fixed; left: 50%; bottom: var(--s4); transform: translate(-50%, 8px); background: var(--ink); color: #fff; font-size: 13.5px; line-height: 1.5; padding: 10px var(--s4); opacity: 0; pointer-events: none; z-index: 9; transition: opacity .2s ease, transform .2s ease; max-width: 88%; text-align: center; } .survey-toast.on { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0); } /* ==== CSS THEO LUẬT KS5, KS6, KS7, HT5 ==== */ /* Khu gửi: chứa nút "Gửi đi", dòng lỗi và lời cảm ơn. */ .submit-zone { display: none; margin-top: var(--s5); text-align: center; } .submit-zone.on { display: block; } .layout-doc .submit-zone { display: block; } /* Nút "Gửi đi" — nút chính của toàn hộp */ .btn-submit { display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center; min-width: 220px; min-height: 48px; box-sizing: border-box; padding: 12px 40px; background: var(--brand-deep); border: 1px solid var(--brand-deep); border-radius: 0; color: #fff; font-family: var(--font); font-size: 16px; font-weight: 700; letter-spacing: .02em; cursor: pointer; user-select: none; transition: background .2s ease, border-color .2s ease, opacity .2s ease; } .btn-submit:not([disabled]):hover { background: var(--brand-press); border-color: var(--brand-press); } .btn-submit[disabled] { background: #e4e0d8; border-color: #e4e0d8; color: #57534c; cursor: not-allowed; } @media (max-width: 440px) { .btn-submit { width: 100%; min-width: 0; } } /* Dòng lỗi khi gửi không thành công */ .submit-error { display: none; margin-top: var(--s3); font-size: 14px; line-height: 1.55; color: var(--bad); } .submit-error.on { display: block; } /* Lời cảm ơn: mặc định ẩn, JS chỉ bật .on sau khi ghi Firestore thành công */ .thanks-inline { display: none; } .thanks-inline.on { display: block; } /* Nút "Bỏ qua" — nút phụ dạng chữ, vùng chạm đủ 44 px */ .btn-skip { display: inline-flex; align-items: center; min-height: var(--tap); box-sizing: border-box; padding: 0 var(--s3); background: transparent; border: 1px solid transparent; border-radius: 0; color: var(--text-sub); font-family: var(--font); font-size: 14px; font-weight: 500; cursor: pointer; user-select: none; text-decoration: underline; text-underline-offset: 3px; transition: color .2s ease; } .btn-skip:hover { color: var(--text-head); } .btn-skip[disabled] { opacity: .45; cursor: not-allowed; } .quiz-page.answered .btn-skip { display: none; } /* Đang trong cửa sổ chống trùng 30 phút: vô hiệu hoá toàn bộ tương tác trả lời */ .quiz-container.bi-chan .choice-label, .quiz-container.bi-chan .btn-confirm, .quiz-container.bi-chan .btn-skip, .quiz-container.bi-chan .btn-submit { pointer-events: none; } .quiz-container.bi-chan .choice-label { opacity: .55; cursor: default; } /* Dải cuối: cụm cảm xúc một phía, khối logo phía đối diện (HT5). */ .dai-cuoi { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: var(--s3) var(--s4); flex-wrap: wrap; margin-top: var(--s6); padding-top: var(--s4); border-top: 1px solid var(--border); } .dai-cuoi .bc-react { display: flex; gap: var(--s2); align-items: center; } .dai-logo { display: inline-flex; align-items: center; margin-left: auto; } .dai-logo a { display: inline-flex; align-items: center; } .dai-logo img { height: 33px; width: auto; max-width: 190px; object-fit: contain; display: block; } @media (max-width: 440px) { .dai-cuoi { row-gap: var(--s3); } .dai-logo img { max-width: 150px; } } /* ==== TIẾP CẬN: tiêu điểm bàn phím và giảm chuyển động (HT9) ==== */ .btn-control:focus-visible, .btn-submit:focus-visible, .btn-skip:focus-visible, .react-btn:focus-visible, .dai-logo a:focus-visible, .cta-box:focus-visible, .choice-label:focus-visible { outline: 2px solid var(--focus); outline-offset: 2px; } /* Nút chuyển trang là <label> bọc trong : tiêu điểm nằm ở , vòng hiện trên nút */ .box-controls a:focus { outline: none; } .box-controls a:focus-visible .btn-control { outline: 2px solid var(--focus); outline-offset: 2px; } /* Câu hỏi nhận tiêu điểm khi lật trang bằng bàn phím (HT10): không vẽ vòng */ .quiz-question-title:focus, .group-head:focus { outline: none; } @media (prefers-reduced-motion: reduce) { html, body { scroll-behavior: auto; } .quiz-page, .react-btn.pop { animation: none !important; } .choice-label, .choice-prefix, .btn-control, .btn-submit, .react-btn, .prog-fill, .survey-toast { transition: none !important; } } /* ==== SKIN — BỘ MÀU NHẤN (HT11, 30/10/2026) ==== Khuôn dựng gắn data-skin lên .quiz-container khi hồ sơ chọn skin khác mặc định; không có thuộc tính là skin Ngọc (mặc định). Skin chỉ đổi biến màu nhấn, nền vẫn trắng, chữ thân vẫn xám than. Mọi skin đạt WCAG 2.2 AA: chữ trắng trên --brand-deep ≥ 6:1, --brand-deep trên nền tint ≥ 5,7:1. Skin khác mặc định tô thêm nhãn trên cùng bằng màu nhấn. */ .quiz-container[data-skin="lam"] { --brand: #3b82f6; --brand-deep: #1d4ed8; --brand-press: #1e40af; --focus: #1d4ed8; --bg-hover: #eff5ff; --brand-line: #cfdcf7; --brand-ink: #1e3a8a; --ey-color: #1d4ed8; } .quiz-container[data-skin="son"] { --brand: #e5484d; --brand-deep: #b42330; --brand-press: #951b27; --focus: #b42330; --bg-hover: #fdf3f3; --brand-line: #f3d0d2; --brand-ink: #8c1a24; --ey-color: #b42330; } .quiz-container[data-skin="ho-phach"] { --brand: #e8912a; --brand-deep: #9a4b0b; --brand-press: #7c3c08; --focus: #9a4b0b; --bg-hover: #fdf6ec; --brand-line: #f1dcc0; --brand-ink: #7a3a06; --ey-color: #9a4b0b; } .quiz-container[data-skin="reu"] { --brand: #5aa05a; --brand-deep: #2e6b36; --brand-press: #24552b; --focus: #2e6b36; --bg-hover: #f1f8f0; --brand-line: #cfe3cd; --brand-ink: #22502a; --ey-color: #2e6b36; } .quiz-container[data-skin="tim-than"] { --brand: #8b6cd6; --brand-deep: #5b3aa0; --brand-press: #4a2e85; --focus: #5b3aa0; --bg-hover: #f6f2fd; --brand-line: #ddd2f3; --brand-ink: #46297e; --ey-color: #5b3aa0; } .quiz-container[data-skin] .ey::before, .quiz-container[data-skin] .ey::after { background: var(--brand-line); } /* ==== GẬP GỌN PHẦN GIỚI THIỆU (HT12, 30/10/2026) ==== Chỉ có khi hồ sơ bật gap_gioi_thieu: lời dẫn và dòng thời hạn nằm trong <details> gốc của trình duyệt (bàn phím, trình đọc màn hình dùng được sẵn, không cần JS). Tít luôn hiện. Mặc định không gập: markup như cũ. */ .intro-gap { margin: 0 0 var(--s5); } .intro-gap > summary { list-style: none; cursor: pointer; user-select: none; display: inline-flex; align-items: center; gap: var(--s2); min-height: var(--tap); box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-weight: 600; color: var(--brand-deep); -webkit-tap-highlight-color: transparent; } .intro-gap > summary::-webkit-details-marker { display: none; } .intro-gap > summary::after { content: ""; width: 7px; height: 7px; margin-top: -3px; border-right: 2px solid currentColor; border-bottom: 2px solid currentColor; transform: rotate(45deg); transition: transform .2s ease; } .intro-gap[open] > summary::after { transform: rotate(-135deg); margin-top: 3px; } .intro-gap > summary .tg-mo { display: none; } .intro-gap[open] > summary .tg-dong { display: none; } .intro-gap[open] > summary .tg-mo { display: inline; } .intro-gap > summary:hover { color: var(--brand-press); } .intro-gap > summary:focus-visible { outline: 2px solid var(--focus); outline-offset: 2px; } .intro-gap[open] > .intro { margin-top: var(--s2); } .intro-gap .thoi-han { margin: 0; } /* ==== NHIỀU LOGO Ở DẢI CUỐI (HT5a, 30/10/2026) ==== Chỉ có khi hồ sơ thêm logo đồng hành: các logo xếp một hàng, ngăn bằng vạch mảnh. Một logo thì markup như cũ. */ .dai-logos { display: inline-flex; align-items: center; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; gap: var(--s3) var(--s4); margin-left: auto; } .dai-logos .dai-logo { margin-left: 0; } .dai-logos .dai-logo + .dai-logo { padding-left: var(--s4); border-left: 1px solid var(--border); } @media (max-width: 440px) { .dai-logos .dai-logo img { max-width: 110px; height: 28px; } .dai-logos .dai-logo + .dai-logo { padding-left: var(--s3); } } /* ==== CỤM ĐỌC THÊM SAU LỜI CẢM ƠN (HT13) — chỉ có khi có URL thật ==== */ .doc-them-cum { margin-top: var(--s4); padding-top: var(--s3); border-top: 1px solid var(--brand-line); text-align: center; } .doc-them-nhan { display: block; margin-bottom: var(--s1); font-size: var(--fs-eyebrow); font-weight: 600; letter-spacing: .14em; text-transform: uppercase; color: var(--text-sub); } .doc-them { display: inline-block; font-weight: 600; color: var(--brand-deep); text-decoration: underline; text-underline-offset: 3px; line-height: 1.5; } .doc-them:hover { color: var(--brand-press); } .doc-them:focus-visible { outline: 2px solid var(--focus); outline-offset: 2px; } /* ==== HẾT HẠN NHẬN Ý KIẾN (KS11, TD9) — JS bật .on khi quá hạn ==== */ .het-han-msg { display: none; margin: 0 0 var(--s5); padding: var(--s3) var(--s4); background: var(--bg-soft); border: 1px solid var(--border-ctl); border-left: 3px solid var(--text-sub); font-size: 14px; line-height: 1.55; color: var(--text); font-weight: 500; } .het-han-msg.on { display: block; } @media (prefers-reduced-motion: reduce) { .intro-gap > summary::after { transition: none; } } <div class="quiz-container"><div id="quiz-anchor-target" style="height:1px;position:relative;top:-20px;"></div><div class="ey">Khảo sát độc giả tự nguyện</div><h1 class="survey-title">Bạn hiểu thế nào về tầm soát ung thư?</h1><details class="intro-gap"><summary><span class="tg-dong">Xem giới thiệu</span><span class="tg-mo">Thu gọn giới thiệu</span></summary><div class="intro"><div class="intro-sub">Khảo sát gồm 7 câu chính và một câu hỏi về độ tuổi, hỏi về mức hiểu biết của bạn về tầm soát ung thư và vai trò của AI. Không câu nào hỏi về sức khỏe của riêng bạn.</div><div class="intro-sub">Khảo sát chỉ dành cho người từ đủ 18 tuổi. Chúng tôi không lưu tên, số điện thoại hay email của bạn.</div><div class="intro-sub">Bạn có thể dừng bất cứ lúc nào. Câu trả lời chỉ được ghi nhận khi bạn bấm "Gửi đi" ở câu cuối.</div></div><div class="thoi-han">Từ 22/10/2026 đến 04/11/2026</div></details><div class="quiz-main-container"><div class="quiz-page" id="content-q1" data-question-id="q1" data-kind="one" data-next="q2"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 1/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Bạn thuộc nhóm tuổi nào?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q1-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">18-24</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q1-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">25-34</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q1-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">35-44</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q1-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">45-54</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q1-c5" class="choice-label"><span class="choice-prefix">E</span><span class="choice-text">55-64</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q1-c6" class="choice-label"><span class="choice-prefix">F</span><span class="choice-text">Từ 65 tuổi trở lên</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q2" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q2" data-question-id="q2" data-kind="one" data-next="q3"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 2/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Bạn tự đánh giá hiểu biết của mình về tầm soát ung thư ở mức nào?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q2-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Tốt</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q2-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Trung bình</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q2-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Kém</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q2-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Tôi không biết gì</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q1" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q3" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q3" data-question-id="q3" data-kind="one" data-next="q4" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 3/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Định nghĩa về "tầm soát ung thư": Trường hợp nào dưới đây gần đúng nhất với hiểu biết của bạn?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q3-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Người chưa có triệu chứng, kiểm tra theo độ tuổi hoặc mức nguy cơ</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q3-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Người đã có triệu chứng, đi khám để tìm nguyên nhân</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q3-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Người đi khám sức khỏe định kỳ (ví dụ: tự đặt lịch khám, khám tổng quát theo cơ quan v.v.)</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q3-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Người làm nhiều xét nghiệm về các bệnh ung thư để loại trừ, cho yên tâm</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q3-c5" class="choice-label"><span class="choice-prefix">E</span><span class="choice-text">Tôi chưa rõ</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q2" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q4" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q4" data-question-id="q4" data-kind="one" data-next="q5" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 4/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Về “gói tầm soát ung thư”: Nhận định nào dưới đây gần đúng nhất với hiểu biết của bạn?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q4-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Mỗi loại ung thư có cách kiểm tra và nhóm người phù hợp riêng</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q4-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Một gói chung có thể tầm soát hiệu quả hầu hết các loại ung thư</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q4-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Gói có nhiều xét nghiệm hơn, giá cao hơn thì tầm soát tốt hơn</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q4-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Tôi chưa rõ</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q3" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q5" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q5" data-question-id="q5" data-kind="one" data-next="q6" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 5/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Về “xét nghiệm máu”: Nhận định nào dưới đây là gần với hiểu biết của bạn nhất?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q5-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Chưa có xét nghiệm máu nào được khuyến nghị để tầm soát mọi loại ung thư</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q5-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Xét nghiệm máu được quảng bá chính xác cao thì tầm soát được hầu hết ung thư</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q5-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Các dấu ấn khối u trong máu đều dùng được để kiểm tra định kỳ</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q5-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Tôi chưa rõ</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q4" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q6" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q6" data-question-id="q6" data-kind="one" data-next="q7" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 6/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Về chi phí tầm soát: Bạn sẵn sàng chi bao nhiêu cho việc tầm soát ung thư hằng năm?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q6-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Dưới 1 triệu đồng</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q6-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Từ 1 triệu đến dưới 3 triệu đồng</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q6-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q6-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q6-c5" class="choice-label"><span class="choice-prefix">E</span><span class="choice-text">Từ 10 triệu đồng trở lên</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q6-c6" class="choice-label"><span class="choice-prefix">F</span><span class="choice-text">Tôi chưa sẵn sàng chi tiền cho tầm soát hằng năm</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q5" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q7" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page" id="content-q7" data-question-id="q7" data-kind="one" data-next="q8" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 7/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Về vai trò của AI: Mô tả nào dưới đây, theo bạn, gần đúng nhất với cách AI hiện được ứng dụng trong tầm soát ung thư?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q7-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh và ưu tiên các trường hợp cần xem xét</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q7-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Thay bác sĩ một phần trong việc kết luận kết quả tầm soát</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q7-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Chủ yếu là chatbot y tế trả lời câu hỏi của người dân</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q7-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Gần như chưa được dùng trong thực tế tầm soát ung thư</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q7-c5" class="choice-label"><span class="choice-prefix">E</span><span class="choice-text">Tôi chưa rõ</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q6" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label><label for="page-q8" class="btn-control btn-show-answer">Câu tiếp theo »</label></div></div><div class="autolift-bar"><div class="autolift-fill"></div></div><div class="autolift-hint">Tự chuyển câu sau giây lát · chạm để dừng</div></div><div class="quiz-page is-end" id="content-q8" data-question-id="q8" data-kind="one" data-next="__end" data-shuffle="1"><p class="quiz-page-counter"><span class="cnt">Câu hỏi 8/8</span></p><h2 class="quiz-question-title">Về quảng cáo tầm soát ung thư: Giả định có 3 mẫu quảng cáo với nội dung như bên dưới, phương án nào bạn tin cậy hơn cả?</h2><div class="choices"><div class="choice-item"><label for="q8-c1" class="choice-label"><span class="choice-prefix">A</span><span class="choice-text">Quảng cáo 1: Xét nghiệm máu có thể rà soát tất cả nguy cơ ung thư</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q8-c2" class="choice-label"><span class="choice-prefix">B</span><span class="choice-text">Quảng cáo 2: Chụp toàn thân để rà soát mọi khối u khi chúng còn rất nhỏ</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q8-c3" class="choice-label"><span class="choice-prefix">C</span><span class="choice-text">Quảng cáo 3: Cam kết chủ động hỗ trợ người có kết quả bất thường suốt hành trình khám chuyên sâu, điều trị (nếu cần)</span></label></div><div class="choice-item"><label for="q8-c4" class="choice-label"><span class="choice-prefix">D</span><span class="choice-text">Không tin mẫu nào trong 3 mẫu quảng cáo nêu trên</span></label></div></div><div class="dai-cuoi"><div class="bc-react" role="group" aria-label="Cảm nhận về khảo sát"><button type="button" class="react-btn" data-f="dislikes" aria-label="Không thích"><span class="react-e">👎</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="hearts" aria-label="Yêu thích"><span class="react-e">❤️</span><span class="react-n"></span></button><button type="button" class="react-btn" data-f="likes" aria-label="Thích"><span class="react-e">👍</span><span class="react-n"></span></button></div><span class="dai-logo"><img src="https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2026/10/16/kthplogonensang-1792118847636855485922.png" alt="Soha"></span></div><div class="box-controls"><div class="bc-score">Tiến độ<span class="user-score">0/0</span><span class="prog-track"><span class="prog-fill"></span></span></div><div class="bc-nav"><label for="page-q7" class="btn-control btn-back">« Quay lại</label></div></div></div></div><div class="submit-zone"><button type="button" class="btn-submit" id="btn-submit" disabled>Gửi đi</button><div class="submit-error" role="alert"></div><div class="survey-complete-msg thanks-inline">Cảm ơn bạn đã hoàn thành khảo sát. 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