Lời khuyên chân thành đến những người hay buồn ngủ ngay sau khi ăn

Dân gian thường có câu "căng da bụng chùng da mắt" để chỉ hiện tượng cơ thể uể oải, thèm ngủ sau mỗi bữa ăn. Nhiều người cho rằng đây là phản ứng tự nhiên khi dạ dày đã đầy thức ăn nên cơ thể cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên dưới góc độ y khoa, hiện tượng này đôi khi không đơn thuần là phản ứng sinh lý thông thường mà có thể là lời cảnh báo sớm về những rối loạn chuyển hóa và bệnh lý nguy hiểm đang âm thầm diễn ra bên trong cơ thể.

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Vì sao sau khi ăn no lại thấy buồn ngủ?

Bác sĩ Mã Nhạc Thanh (Ma Yueqing) thuộc Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung tâm Hàng không Vũ trụ (Trung Quốc) cho biết, hiện tượng buồn ngủ sinh lý thường chỉ xuất hiện khi chúng ta ăn quá no, ăn quá nhiều mỡ, đường hoặc khi cơ thể vốn đang trong tình trạng thiếu ngủ, kiệt sức.

Xét về mặt sinh lý, khi tiêu thụ một lượng thức ăn lớn, lưu lượng máu trong cơ thể sẽ ưu tiên dồn xuống hệ tiêu hóa để phục vụ quá trình co bóp và phân giải chất dinh dưỡng tại dạ dày. Điều này khiến lượng máu và oxy cung cấp lên não bộ giảm đi tạm thời, từ đó sinh ra cảm giác mệt mỏi nhẹ.

Bên cạnh sự dịch chuyển của dòng máu, cơ chế này còn chịu sự chi phối chặt chẽ từ 3 loại hormone chính:

- Cholecystokinin: Hormone được tiết ra từ ruột non khi cơ thể dung nạp thức ăn, đặc biệt là các món nhiều chất béo. Nó gửi tín hiệu báo no đến não bộ đồng thời kích hoạt vùng não điều khiển giấc ngủ.

- Orexin: Loại hormone do vùng dưới đồi tiết ra nhằm cân bằng đường huyết và điều chỉnh độ tỉnh táo. Khi lượng thức ăn đưa vào cơ thể tăng lên, nồng độ Orexin sẽ giảm xuống, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ.

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- Insulin: Hormone tuyến tụy giúp điều hòa đường huyết và hỗ trợ đưa tryptophan vào não. Sau bữa ăn giàu tinh bột hoặc đồ ngọt, nồng độ tryptophan tăng cao sẽ chuyển hóa thành melatonin, loại hormone thúc đẩy cơn buồn ngủ diễn ra nhanh hơn.

Điều này lý giải tại sao sau khi ăn no, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy muốn nằm hoặc muốn ngủ.

4 căn bệnh ẩn sau cơn buồn ngủ dồn dập sau bữa ăn

Bác sĩ Mã Nhạc Thanh đặc biệt lưu ý, nếu cơn buồn ngủ sau bữa ăn xuất hiện với tần suất dày đặc, đến quá nhanh và mãnh liệt đến mức khó cưỡng lại, hay ăn chưa no cũng đến thì đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Phổ biến nhất là 4 bệnh lý dưới đây:

1. Bệnh tiểu đường

Ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có tình trạng kháng insulin, quá trình sản xuất và sử dụng insulin bị rối loạn khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột sau khi ăn. Sự mất kiểm soát đường huyết này khiến não bộ không nhận đủ năng lượng cần thiết, dẫn đến cảm giác kiệt sức và buồn ngủ dữ dội ngay sau bữa ăn.

2. Bệnh tuyến giáp

Suy giáp làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sản xuất các hormone chuyển hóa thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ serotonin trong não. Khi ăn no, cơ thể cần tập trung năng lượng cho hệ tiêu hóa, nhưng do thiếu hụt hormone tuyến giáp, quá trình trao đổi chất bị đình trệ khiến người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, phản ứng chậm chạp và buồn ngủ dồn dập.

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3. Bệnh lý tim mạch

Khi chức năng co bóp của tim bị suy giảm, lượng máu cung cấp cho các cơ quan sẽ không đủ. Sau bữa ăn, việc máu dồn về dạ dày để tiêu hóa thức ăn càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu và thiếu oxy lên não. Cơn buồn ngủ xuất hiện thường xuyên sau khi ăn có thể là dấu hiệu cảnh báo tim đang gặp khó khăn trong việc duy trì áp lực tuần hoàn.

4. Hạ huyết áp sau khi ăn

Hiện tượng hạ huyết áp sau bữa ăn khá phổ biến ở người lớn tuổi hoặc những người có tiền sử huyết áp thấp. Sự thay đổi hormone kết hợp với sự tích tụ máu ở hệ tiêu hóa khiến áp lực máu giảm ngột ngạt, gây ra hiện tượng chóng mặt, suy nhược và cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, khó chống đỡ.

Lời khuyên quan trọng được bác sĩ Mã Nhạc Thanh đưa ra là: Nếu tình trạng buồn ngủ sau bữa ăn diễn ra liên tục đi kèm cảm giác mệt mỏi kéo dài, việc chủ động đến các cơ sở y tế để kiểm tra là điều vô cùng cần thiết. Đừng chủ quan cho rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường!

Nguồn và ảnh: ETtoday, QQ