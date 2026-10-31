Thay đổi tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày mai (1/11), hành khách có chuyến bay cần chú ý

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt. Đây cũng là một phần trong quá trình triển khai Đề án 1066, hướng tới xây dựng cảng hàng không an ninh, thông minh và thân thiện.

Cụ thể, tại nhà ga T1, luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên được chuyển lên tầng 1. Khu vực soi chiếu ưu tiên tại tầng trệt sẽ được linh hoạt bố trí tùy theo tình hình khai thác thực tế.

Tại nhà ga T2, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tiếp tục được bố trí tại máy soi chiếu số 1, cánh phải ga đi (tầng 2), phía sau các quầy làm thủ tục xuất cảnh dành cho khách ưu tiên. Riêng hành khách sử dụng xe lăn được hướng dẫn đến máy soi chiếu số 10, cánh trái ga đi (tầng 2).

Đối với nhà ga T3, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tại cánh phải nhà ga được chuyển vào khu vực soi chiếu trung tâm ga đi (tầng 2). Khu vực soi chiếu ưu tiên tại cánh phải sẽ được linh hoạt bố trí theo tình hình khai thác thực tế.

Những đối tượng nào được sử dụng luồng an ninh ưu tiên?

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các nhóm hành khách được ưu tiên hoặc hỗ trợ gồm người thuộc diện ưu tiên theo quy định, tổ bay và nhân viên hàng không đang thực hiện nhiệm vụ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người khuyết tật và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt theo phương án phục vụ áp dụng.

Đáng chú ý, hành khách đi hạng thương gia cần phân biệt giữa quyền sử dụng dịch vụ làm thủ tục ưu tiên của hãng hàng không và quyền sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên. Đây là hai dịch vụ khác nhau, việc sử dụng từng luồng phải tuân thủ quy định và hướng dẫn tại nhà ga.

Trước những thay đổi trên, Công an cửa khẩu khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin từ hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất; chú ý biển chỉ dẫn để xác định đúng khu vực kiểm tra an ninh, đồng thời chấp hành hướng dẫn của nhân viên tại cảng.

Hành khách cũng được khuyến nghị sắp xếp thời gian đến sân bay hợp lý, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình làm thủ tục.

(Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)