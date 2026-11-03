5 thứ TUYỆT ĐỐI không đặt ở cửa tủ lạnh kẻo "rước bệnh" vào người

Cánh cửa tủ lạnh luôn được xem là vị trí "đắc địa" với nhiều người vì sự tiện lợi, giúp bạn dễ dàng cất và lấy đồ chỉ trong một thao tác. Thế nhưng, dưới góc độ khoa học bảo quản thực phẩm, đây lại là khu vực có nền nhiệt kém ổn định nhất trong toàn bộ thiết bị.

Mỗi lần bạn mở tủ, luồng không khí ấm bên ngoài lập tức tấn công khu vực cánh cửa, khiến nhiệt độ tại đây biến động dữ dội. Việc để thực phẩm nhạy cảm ở vị trí này sẽ vô tình tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và mầm bệnh sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Nếu không muốn rước bệnh vào người, bạn hãy mở tủ lạnh ra kiểm tra ngay và dời 5 loại thực phẩm dưới đây vào sâu bên trong:

1. Trứng

Khay đựng trứng hình tròn được nhà sản xuất thiết kế sẵn ở cánh cửa tủ lạnh khiến hàng triệu người lầm tưởng đây là nơi bảo quản trứng chuẩn chỉnh. Thế nhưng, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo đây là vị trí tệ nhất để cất giữ loại thực phẩm này.

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Khi cửa tủ đóng mở liên tục, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột làm hơi nước ngưng tụ ngay trên bề mặt vỏ trứng. Môi trường ẩm ướt này chính là chiếc cầu nối giúp vi khuẩn Salmonella từ bên ngoài dễ dàng xâm nhập qua các lỗ khí nhỏ li ti trên vỏ để chui vào bên trong ruột trứng. Không những thế, sự dao động nhiệt còn làm lòng trắng bị lỏng, khiến trứng nhanh hỏng và biến chất.

Cách bảo quản chuẩn: Giữ nguyên trứng trong hộp carton mua từ siêu thị và cất ở các ngăn kệ phía trong hoặc ngăn đáy tủ lạnh, nơi có nhiệt độ lạnh sâu và ổn định nhất. Nếu không có hộp khi mua, bạn có thể bọc giấy hoặc cất trong hộp.

2. Sữa tươi

Nhiệt độ lý tưởng để kìm hãm vi khuẩn lên men trong sữa là từ 0 đến 5 độ C. Mặc dù cánh cửa tủ lạnh có thể đạt ngưỡng nhiệt này khi đóng kín, nhưng thực tế nó lại là nơi ấm nhất trong tủ do tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ phòng.

Đặt các chai sữa ở cánh cửa sẽ rút ngắn đáng kể hạn sử dụng của chúng, khiến sữa dễ bị chua, đông vón cục hoặc biến chất chỉ sau thời gian ngắn.

Cách bảo quản chuẩn: Đẩy các chai sữa vào sâu bên trong các kệ giữa của ngăn mát. Lưu ý giữ khoảng cách an toàn, tránh để sữa tiếp xúc gần với các loại thịt sống để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

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3. Thịt sống và thịt gia cầm

Các loại thịt bò, thịt lợn, gia cầm sống chứa hàm lượng protein và độ ẩm cao, là môi trường sống yêu thích của các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli hay Listeria. Bảo quản thịt sống ở cánh cửa tủ lạnh là một sai lầm nghiêm trọng bởi nhiệt độ chập chờn tại đây sẽ thúc đẩy vi khuẩn sinh sôi với tốc độ phi mã.

Đáng lo ngại hơn, những cú rung lắc khi đóng mở cửa tủ có thể làm nước thịt sống rò rỉ, rơi bắn sang các ngăn khác, gây ô nhiễm chéo lên rau củ ăn sống và đồ ăn chín.

Cách bảo quản chuẩn: Nếu tích trữ lâu ngày, bắt buộc phải cấp đông trên ngăn đá. Trường hợp muốn rã đông hoặc chế biến trong 1 đến 2 ngày, hãy bọc thịt thật kín trong hộp bảo quản và đặt ở ngăn thấp nhất của tủ mát. Nếu thịt đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu, hãy nấu ngay chứ tuyệt đối không bỏ ngược lại vào tủ lạnh.

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4. Trái cây và rau củ đã cắt lát

Cà chua, dưa hấu hay các loại rau xanh sau khi đã gọt vỏ, cắt lát được xếp vào nhóm thực phẩm nguy cơ cao. Khi bề mặt bảo vệ tự nhiên bị phá vỡ, sự kết hợp giữa độ pH của thực phẩm, độ ẩm cao và nhiệt độ không ổn định ở cánh cửa sẽ tạo nên cơn mưa vi khuẩn, làm thực phẩm nhanh chóng bị úa nát, chua thiu và gây ngộ độc khi ăn.

Cách bảo quản chuẩn: Phần rau củ, trái cây ăn dở cần được cho vào hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa kín hơi, sau đó cất gọn gàng ở các ngăn kệ bên trong tủ mát.

5. Thức ăn thừa

Thức ăn đã qua chế biến chỉ có thể duy trì độ an toàn tối đa từ 3 đến 4 ngày ở nhiệt độ ổn định dưới 4 độ C. Việc tiện tay cất những hộp thức ăn thừa ra phía cánh cửa sẽ khiến thời gian bảo quản bị rút ngắn xuống một nửa, đồ ăn nhanh bị ôi thiu và sản sinh các độc tố gây rối loạn tiêu hóa.

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Cách bảo quản chuẩn: Nếu xác định không thể ăn hết thức ăn thừa trong vòng 3 đến 4 ngày, bạn nên chia nhỏ và đưa lên ngăn đông lạnh ngay từ đầu. Với thức ăn dùng trong ngày, hãy bọc kín và đặt ở các kệ trên cùng hoặc kệ giữa của ngăn mát.

Lời khuyên từ chuyên gia

Cánh cửa tủ lạnh chỉ thích hợp nhất để bảo quản các loại gia vị đóng chai như tương ớt, nước mắm, sốt mayonnaise, nước giải khát hoặc các loại đồ khô có khả năng chống chịu sự thay đổi nhiệt độ tốt. Hãy luôn cài đặt nhiệt độ ngăn mát tủ lạnh dưới 4 độ C và vệ sinh tủ định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình!